15 yaşındaki lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

18:0730/10/2025, Perşembe
DHA
Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, okul arkadaşları ve Emre Bilgin'in sevenleri, ailesini yalnız bırakmadı.
Edirne'de eylül ayında beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda tedaviye alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi dün hayatını kaybetti.

Edirne'de eylül ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda tedaviye alınan lise öğrencisi Emre Bilgin (15), yaşamını yitirdi. Bilgin, bugün toprağa verildi.

Kentte Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıfta okuyan Emre Bilgin, mayıs ayında beyin tümörü nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bilgin, tedavisi sürerken, eylül ayında beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Bilgin, dün hayatını kaybetti. Bilgin, Eski Cami'de bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, okul arkadaşları ve Emre Bilgin'in sevenleri, ailesini yalnız bırakmadı. Bilgin, Acı Çeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.



