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150 milyonluk ayçiçek yağı vurgunu

Adana’da Sait Y. yönetimindeki suç örgütünün, ayçiçek yağı imalatı üzerine kurduğu şirketler aracılığıyla Arap ülkeleri ve Fransa'da bulunan iş adamlarını yağ satış vaadiyle yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Emniyetin düzenlediği operasyonda 49 şüpheliden 37’si yakalandı.

Abdullah Sarica
12:49 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı şüphelilerine şafak operasyonu.

150 milyon liralık ayçiçek yağı dolandırıcılığı şüphelilerine şafak operasyonu.

Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, Sait Y. liderliğindeki suç örgütünün, ayçiçek yağı imalatı üzerine kurduğu şirketler aracılığı ile Arap ülkeleri ve Fransa'da bulunan iş adamlarını yağ satış vaadiyle dolandırıldığını tespit etti. Bu yöntemle yaklaşık 150 milyon TL vurgun yapan çetenin, suçtan elde edilen gelirin aklanmasında örgüt üyelerinin hesaplarının kullandığı tespit edildi.


Polis, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 37’si yakalanırken, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 50 milyon TL ile İstanbul’da beş, Mersin ve Şırnak’ta ise birer tane olmak üzere toplam 7 adet daire, 763 metrekare arsa ve toplam 5 adet araca tedbir kararı uygulandı.



#Adana
#Ayçiçek Yağı
#Dolandırıcılık
42 dakika önce
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