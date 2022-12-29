16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu

Ankara'da bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. Nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi.

Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise tutuklandı.

FOTOĞRAF 27 Giresunda, 16 Şubat 2022 tarihinde, 16 yaşındaki Sıla Şentürkü, bıçakla boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek(21) havalimanından kaçarken yakalanmıştı. Sanık Gökçek çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklu Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna,ardından güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi. Gökçeke, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yapılan muayenesinde, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor verilmişti. Hüseyin Can Gökçek (22) Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame 1.Ağır ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, sanık Gökçekin ifadesi doğrultusunda Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporları incelendi. Sanık Gökçek için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen akıl sağlığı tam raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. UÇAKTA BIÇAK GİDER Mİ?Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda sanığın eylemi öncesi Uçakta bıçak gider mi şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği iddianameye kaydedildi. Sanık Gökçekin , cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştirdiği, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtildi. Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan ve yargılanmasına 7 Eylülde başlanacak olan Gökçek için ayrıca, mağdura yönelik cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlamasıyla bir davadan daha yargılandığı belirtildi. Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Gökçekin yargılanmasına 7 Eylülde başlanacak. Türkiye Sıla Şentürk'e ağlamıştı: Katilin cinayetten önceki internet araması dehşete düşürdü Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek (22) hakkında iddianame hazırlandı. Hüseyin Can Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası" talep edildi. İddianamede Gökçek'in, cinayetten önce yaptığı internet arama geçmişi bilgileri de yer aldı. Katilin, Google'da yaptığı aramalar şoke etti. İşte Sıla Şentürk vahşetine dair tüyler ürperten yeni detaylar... BiP'te paylaş

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Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve 'cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti Hüseyin Can Gökçek’e 'kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verdi. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı.

'ASILMAYA RAZIYIM'

Karar öncesi son savunmasında Gökçek, "Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; 'ibretialem olsun' diye asılmaya da razıyım. Ölümü hak ediyorum” dedi.

Gökçek’in 'cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.

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GÜNDEM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla Şentürk açıklaması: Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız