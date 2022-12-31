17 yaşındaki genç 3 buçuk ayda hafız oldu: Bir günde 11 sayfa ezberledi

Şanlıurfa’dan İstanbul’a hafız olmak için gelen Halil Çiftçi, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Ağustos ayında Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu’na kayıt oldu. Hafızlığa başlayan Halil Çiftçi, hocasının ona verdiği ezberleri normalin üzerinde bir hızla ezberleyince hocası Ethem Saban, Halil’deki gayretin farkına vardı ona normalden daha fazla sayfa vererek, hafızlığını 3 ayda bitirtti.

“Böylesi bir başarıya kayıtsız kalamazdık”

Halil Çiftçi’deki gayretin, kurstaki diğer arkadaşlarına da örnek olması amacıyla Kuran Kursunda tören düzenlendi. Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, 3 buçuk ay gibi kısa bir sürede gerçekleşen önemli bir başarıyı tebrik etmek için öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti. Eren, “Halil Çiftçi öğrencimizi ve ona çok büyük emek veren hocası Ethem Hocaefendi’yi canı gönülden takdir ediyorum. Böyle bir başarıya biz de kayıtsız kalmadık ve ödüllendirmiş olduk. Kendisine hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum” dedi.

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“Bir günde 11 sayfa ezberliyordu”

Hocası Ethem Saban, Çiftçi’nin hafızlık serüvenini şöyle anlattı:

“Halil, kursumuza 15 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Öğrencim, kursa gelmeden önce kendi imkanlarıyla köyünde 4 cüzü ezberlemişti. Okuması iyi olduğu için onunla hızlıca müfredat ezberlerine başladık. 15 gün içerisinde verdiğim ezberleri tamamladı ve 1 Eylül’de onunla hafızlığa başladık. Kasım ayının sonunda hafızlığını tamamladı. İlk hatimde günde 4 sayfa ezberledi. İkincisinde beş sayfa ve son hatimde ise 11 sayfanın hepsini alarak 3 buçuk ayda hafızlığını tamamlamış oldu. Memleketimize, milletimize hayırlı bir insan olmasını arzu ediyoruz, kendisini tebrik ederim.”

“İçimde hafızlık aşkı hep vardı”

Kısa sürede hafızlığını tamamlayan Halil Çiftçi 10 yaşında Arapça İslami ilimler okumaya başladığını söyledi. İçinde hep bir hafızlık aşkı olduğunu ifade eden Çiftçi, “Kendi imkanlarımla hafızlığa başladım fakat bir hocaya dinletmeden sağlıklı bir şekilde bitiremeyeceğimi anladım. Bunun üzerine Yeşil Cami’ye geldim. Ethem Hocam bana müfredat ezberlerini verdi ve onları tamamladım. Daha sonra da hafızlığı bitirmek nasip oldu. Hocalarıma, arkadaşlarıma ve Yeşil Cami’ye bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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“45 saniyede okuyup ezberledi”

Halil’in kurs arkadaşı Hafızlık öğrencisi Fatih Aydemir, arkadaşlar arasında böylesi bir hızın şaşkınlığa neden olduğunu ve “Bir gün, akşam namazından bir iki dakika önce arkadaşlarımızla sohbet ederken Halil’e Kur’an-ı Kerim’den rastgele bir sayfa açtık. Ve sayfanın ilk beş satırını ne kadar sürede ezberleyebileceğini ölçmek istedik. 45 saniyede okuyup ezberledi ve bana sağlam bir şekilde dinletebildi. Bu ana kadar hep şaşırıyorduk, ‘Nasıl bu kadar kısa sürede yüksek sayfalara çıkılabilir?’ diye ama canlı kanlı şahit olunca şaşkınlığımızı gidermiş olduk. Kendisini tebrik ediyorum. Rabb'im inşallah en kısa zamanda bizlere de Halil gibi hafız olmayı nasip etsin.” dedi.

Gururla karşılandı

Normal hafız adaylarının, ortalama 2 sene gibi bir sürede hafızlığı tamamladığı Türkiye şartlarında, Halil Çiftçi’nin 3 buçuk ayda hafız olması; ona emek veren ailesi, arkadaşları ve hocaları tarafından gururla karşılandı.

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