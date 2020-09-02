Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahminleri, 81 ilde merak konusu olmaya devam ediyor. Yaşadıkları illerin sıcaklık ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, il il hava durumu tahminlerine odaklandı.

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.

HAYAT Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor güneş çarpmalarına dikkat

Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı veyer yer çok bulutlu olacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

GÜNDEM İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde olacak

Karadeniz'de mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Uyarı yapıldı

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.