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2 Eylül hava durumu tahminleri: Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteorolojinin yaptığı hava tahminleri günlük olarak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere yaşadıkları illerde hava durumu ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler MGM il il hava durumu raporunu merak ediyor. Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı geldi.

Haber Merkezi AA
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahminleri, 81 ilde merak konusu olmaya devam ediyor. Yaşadıkları illerin sıcaklık ve yağış olasılıklarını öğrenmek isteyenler, il il hava durumu tahminlerine odaklandı.

  • Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor güneş çarpmalarına dikkat
HAYAT
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor güneş çarpmalarına dikkat

Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı veyer yer çok bulutlu olacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde olacak
GÜNDEM
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde olacak

Karadeniz'de mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Uyarı yapıldı

  • Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İstanbul Valiliği uyardı: Bir hafta boyunca sürecek
GÜNDEM
İstanbul Valiliği uyardı: Bir hafta boyunca sürecek
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Dikkatli ve tedbirli olun

Dikkatli ve tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
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