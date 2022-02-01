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ERZİNCAN BAYBURT

Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu. Vatandaşlar, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Hava durumu tahmin raporuna göre, yarın 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

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Haber Merkezi İHA
​2 Şubat Hava Durumu! Meteorolojiden 56 kente uyarı: Kuvvetli geliyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden 01 Ocak 2022 - 03 Ocak 2022 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılan uyarıda, “Bugün akşam saatlerinden sonra Bayburt ve Erzincan çevrelerinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden kuvveti ve zaman zaman (60- 90 km/sa) şeklinde esmesi beleniyor. Çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

“Meteorolojiden 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı”

Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, yarın 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Turuncu kod verilen iller; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgâr görülecek.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgâr görülecek.

Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
GÜNDEM
Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kente kar uyarısı
FOTOĞRAF 8
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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YARIN SABAH KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacak.<br>
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Doğu Akdeniz'deki yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.<br>
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TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU<br>
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Meteorolojiden Ankara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kente kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kente kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada buzlanma ve don olayına bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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