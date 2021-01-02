2020’de bölgesel denklemi değiştirdik

Türkiye, “girişimci ve insani” dış politikasını yeni yılda da artırarak sürdürecek. 2023 yılına uzanan projeksiyonda dış politikasında şahlanış dönemini yaşamayı planlayan Türkiye, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla 2020’de de mesaisini bu felsefe doğrultusunda yürüttü.

AKDENİZ’E TÜRK MÜHRÜ

Türk kıta sahanlığının batı sınırları ve Libya’yla imzalanan deniz yetki alanları anlaşması BM’ye tescil ettirildi. Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’de işgal haritası olarak da bilinen Sevilla Haritası’nın uluslararası arenada reddi sağlandı. Doğu Akdeniz’deki meselelerin ele alınacağı çok taraflı konferansa ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisi AB gündemine alındı. Yunanistan’ın Ege’de karasuları genişliği 6 deniz mili olmasına karşın ulusal hava sahası genişliğini 10 mil olarak dayatma tutumuna karşı, Yunan tezlerinin aşırı ve maksimalist yönü ABD tarafından resmen kayda geçirildi. Kıbrıs’ta kapalı Maraş bölgesinin açılması kararı dünyaya ilan edildi.

YAPTIRIM BOŞA DÜŞÜRÜLDÜ

Yunanistan, GKRY ve son dönemde Fransa’nın AB’yi kullanarak Türkiye’ye ilave yaptırım kararı çıkarma çabaları, diplomatik girişimlerle boşa çıkarıldı. Türkiye-ABD ilişkileri 2020 yılında sınamalı bir dönemden geçti. İki ülke ilişkilerinin temellerini zedeleyen sorunlar çözüme kavuşturulamasa da Türkiye’nin diyalog çabaları kazandı, ortak komisyon tesisi girişimleri devam ediyor.

HEM SAHADA HEM MASADA

Rusya ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konularda iş birliği iradesi korundu, son olarak Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki topraklarını geri aldığı Yukarı Karabağ’da akan kanın durdurulması kapsamında ortak mekanizma üzerinde anlayış sağlandı. İdlib’de istikrar ve güvenlik, Bahar Kalkanı Harekatıyla geldi, 300 bin Suriyelinin evlerine dönmesi sağlandı. Suriye kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere 411 binden fazla Suriyeli dönüş yaptı. Libya savaşında Türkiye’nin BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği destek sahada dengeyi sağladı. Kalıcı barışı destek faaliyetleri sürüyor.

FETÖ VE PKK DUYARLILIĞI ARTTIRILDI

FETÖ tehdidi konusunda uluslararası toplumun duyarlılığı arttırıldı, örgütün yurt dışındaki hareket alanı daralmaya başladı. 2020 sonu itibariyle 40 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, bunların 20’sinde okullar Vakfa devredildi. Türkiye Maarif Vakfı 24 ülkede ise yeni okul açtı.

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Volkan Bozkır

BM’ye Türk başkan

2020’de Türkiye’nin uluslararası platformlarda görünürlüğü arttı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, 17 Haziran’da BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine seçildi, Büyükelçi Altay Cengizer, UNESCO Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Dijital diplomasiye yatırım

XI. Büyükelçiler Konferansı’nda “Dijital Diplomasi” girişimi ilan edildi. G-20 Dijital Diplomasi Endeksi'nde Türkiye olarak 7. sıraya, sosyal medya etkileşimi bakımından ise 3. sıraya yerleşildi. 2020’de 1,2 milyonu aşkın konsolosluk işlemi yapıldı, Konsolosluk Çağrı Merkezi toplamda 7 milyon talebi karşıladı. 2020’de 151 bin çağrıya cevap verildi.

Tarihi tahliye

Koronavirüs salgını ardından cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tahliye operasyonu gerçekleştirildi. 141 ülkeden 100 bini aşkın vatandaş yurda getirildi, 91 ülkeden 37 bin 682 yabancının tahliyesi sağlandı.