Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMMde kabul edildi
ANKARA

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Haber Merkezi AA
TBMM
TBMM

2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

2021 bütçesinin giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5 milyar lira, özel bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek verildi.

  • Vergi gelirleri ise şöyle sıralandı: ’’Gelir vergisi 195,3 milyar lira, Kurumlar Vergisi 105,2 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, Motorlu Taşıtlar Vergisi 18,5 milyar lira, BSMV 28,5 milyar lira, Damga Vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira.”

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2019 yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi de görüşüldü ve kabul edildi.

Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
EKONOMİ
Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Abone Ol Google News
İkide iki

İkide iki

​Trabzonspor iki haftadır gol yemeden kazanıyor.
İranlı nükleerbilimci öldürüldü

İranlı nükleer
bilimci öldürüldü

​Bir numaralı şüpheli İsrail.
Lewis Bakerın attığı gol Ankaragücü maçına damga vurdu

Üç ay daha ertelendi

Üç ay daha ertelendi

​İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge.

Can kaybı<br>rekor seviyede

Can kaybı
rekor seviyede

Vaka sayısı 30 bine dayandı.
Erzurumlulara müjde

Erzurumlulara müjde

​Yeni fabrikalar, yeni istihdam alanları kurulacak.
Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

Bu sefer de<br>üçe katladılar

Bu sefer de
üçe katladılar

​Katlanabilir telefonlarda çıta bir 'kat' daha yükseldi.

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

​Acı hikaye: Eşi bile cenaze törenine katılamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.