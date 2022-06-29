​​2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Ahmet Özal: Yüzde 25 oy oranı hedefiyle mütevazı konuştum

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, TVNET'te gündeme dair soruları yanıtladı. Partisinin yüzde 25 oy alacağını öne süren Özal, bu konuda mütevazı konuştuğunu belirtti. Babası Turgut Özal'ı örnek gösteren Ahmet Özal, ''Yüzde 1 bile oy alamaz' dediler ama yüzde 46 ile iktidar oldu. O hikayenin devamıdır bu.' diye konuştu. Seçime daha uzun süre olduğunu söyleyen Özal, 'Bu rakam 25 de olur, 30 da olur 35 de olur' ifadesini kullandı.