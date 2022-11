2023’te kimse zaferin önüne geçemez: AK Parti seçim startını İstanbul'dan verdi

AK Parti, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarına İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programıyla başladı. İl teşkilatının hazırlıklarını günlerdir büyük titizlikle yürüttüğü program için partililer stadı saatler öncesinden doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe daha sonra saha içinde yürüyerek tribünlerdeki partilileri selamladı. Daha sonra partililere seslenen Erdoğan, 2023’ten büyük zaferlerle çıkacaklarını söyledi.

DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle: “Fatih'in yadigarı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikasını yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'da 2023'e kadar dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile bir aradayız. Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

AK PARTİ, MİLLETİN PARTİSİDİ

Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında da Türkiye'nin lokomotifliğini yürüteceğiz. Seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek, sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. AK Parti, milletin partisidir. Kurucusu da sahibi de, onu daha da güçlendirecek olanda bizzat milletimizdir. Bizler milletin emanetçisiyiz. Gelecek nesillerin misafiriyiz. Önceki nesillerden devraldığımız davaya en çok katkıyı vererek aktarabilirsek, ne mutlu bize...

MASANIN ETRAFINDA DÖNE DURSUNLAR

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Yaptığımız her işte hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün tuttuğumuz müddetçe kimse bileğimizi bükemez. Gayretleriyle partimizin bugünlere ulaşmasını sağlayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

EMPERYALİST ÇETELERE EYVALLAH ETMEYECEĞİZ

İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı başarıyla tamamlayacağız.

ZAFERİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ

Biz sadece son bir ayda İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası, Togg, Yusufeli Barajı, onlarca milyarlık toplu açılışlar ve uluslararası zirvelerle ülkemize nice eserler kazandırırken kendi aralarında tepişmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimize bırakıyoruz. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaya başladığı sırada statta, “İstanbul’un sözü tamam inşallah” yazısı ve Erdoğan görselinin yer aldığı kareografi gerçekleştirildi.

Sinsi planları çöpe atacağız

Darbeci ve ekonomik tetikçileri bozguna uğrattıkları gibi sinsi plan yapanlara da izin vermeyeceklerini dile getiren Erdoğan, “Sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “2023 ile ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Gücünü azmimizden alan bir çabayla bu oyunu da bozacağız. Tabii bu hedefe ulaşmak için Cumhur ittifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız.”

Güvenliğimizi sağlamak için her hakka sahibiz

Terör örgütlerinin 2023 için harekete geçirildiğini söyleyen Erdoğan, “Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve dışında her türlü hakka sahiptir “ dedi. Erdoğan, “Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek tarih önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Mısır ile görüşmeler genişleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da Mısır lideri Sisi ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Önceki gün Konya’da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile yaklaşık 45 dakikalık dar kapsamlı bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, Sisi’ye şunları söylediğini belirtti: “Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz’de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir”

GÜZEL GELİŞMELER OLACAK

Erdoğan şöyle devam etti: Çok farklı bazı şeyler daha aramızda konuştuk. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle Akdeniz’de, çünkü Mısır halkıyla Türkiye’nin birbiriyle olan bağlantıları çok farklı, bizim bu gücü başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yunanistan’ın buralara ulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum.

Erdoğan’la büyüdük hep yanımızdaydı

2023 seçimleri için teşkilat ve sandık yöneticilerinin katıldığı Büyük İstanbul Buluşması’na genç, yaşlı on binlerce vatandaş akın etti. İlk oyunu bu seçimlerde kullanacak binlerce genç, tercihlerini kendisiyle büyüdükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana kullanacaklarını söyledi.

Eda Nur Kanaç.

Eda Nur Kanaç: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la büyüdüm. O hep bizim arkamızdaydı. Bizi hep önemsedi biz de sonuna kadar onun yanındayız.

Beyzanur Çelik.

Beyzanur Çelik: 2023’de ilk defa oy kullanacağım ve ilk oyumu Erdoğan’a vereceğim. Bana göre doğru insan Erdoğan.

İlknur Özdemir.

İlknur Özdemir: Cumhurbaşkanımızın gençleri olmaktan gurur duyuyoruz. Onunla birlikte 2070’lere kadar buradayız.

Melis Karakaş.

Melis Karakaş: İlk oyumu Erdoğan’a vereceğim.

Murat Acar.

Murat Acar: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. İnşallah 2023 bizim.

