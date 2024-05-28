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MEB duyurdu: 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İlk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak. Öğretim yılı, gelecek yıl 20 Haziran'da tamamlanacak.

15:42 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 15:58 - 28/05/2024 Salı
AA
MEB, yeni eğitim öğretim yılı detaylarını açıkladı.
MEB, yeni eğitim öğretim yılı detaylarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.


Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Birinci sınıflar 2-6 Eylül'de başlayacak

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.


Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.


Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.


Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.


İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.


#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı
#tatil
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