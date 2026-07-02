Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 307 şüpheli yakalandı

23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 307 şüpheli yakalandı

11:412/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Bakanlık açıklamasında, haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekeleri ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelenin güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında, haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekeleri ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelenin güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı 23 ilde bir ayda düzenlenen 45 ayrı operasyonda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında son bir ayda 23 ilde 45 ayrı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığı, yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekeleri ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelenin güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.


#dolandırıcı
#operasyon
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İsvea Seramik halka arz sonuçları ne zaman açıklanır, ISVEA kaç lot verecek?