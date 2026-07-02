23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 307 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında son bir ayda 23 ilde 45 ayrı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığı, yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekeleri ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelenin güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



