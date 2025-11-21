23 yılda 821 bin öğretmen atadık

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 yıllık AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması yapıldığını ifade etti. Bakan Tekin, MEB'in 2011'de Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi'yle başlattığı dijital altyapı yatırımları sayesinde proaktif bir çizgi izlediğini ifade etti. Tekin, “FATİH projesi kapsamında 15 bin 500 eğitim yerleşkemize yüksek güvenlikli geniş bant fiber internet, 26 bin 180 okulumuza DSL, 4 bin 407 okulumuza GSM internet ve 943 okulumuza uydu internet erişimi hizmeti sunulmuştur. Son 1 yıl içerisinde 3 bin 700 yeni okulun daha fiber alt yapıya kavuşturulması ile yükseltilmiştir. Şu anda 7 milyonun üzerindeki öğrencimizin okullarında fiber internet hızı bulunmaktadır” dedi.

ÖĞRENCİLER ANLIK TAKİPTE

Bakan Tekin, bakanlık bünyesinde geliştirilen coğrafi bilgi sistemiyle entegre yapay zekâ karar destek sistemi "Bakanlık Yönetim Sistemi (BYS)" ile bir ili, ilçeyi ve okulun genel durumunu izleyebildiklerini, bunun yanı sıra öğrencileri de anlık takip ettiklerini söyledi. Tekin, “Öğrenci hareketleri, devamsızlık, akademik başarı gibi göstergeleri anlık izleyip Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin gereği olarak yerinde ve zamanında müdahale, yönlendirme, iyileştirme çalışmalarını sürdürebiliyoruz” diye konuştu.

KADRONUN YÜZDE 80'İ BU DÖNEMDEN

Eğitimdeki son duruma ilişkin bilgi veren Tekin, şunları söyledi: “2002-2003 Eğitim Öğretim Yılı'nda örgün eğitimde 367 bin 145 derslik varken, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla bu sayı 753 bin 571 dersliğe ulaşmıştır. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılı'nda resmi okullarımızda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda 1 milyon 34 bin 564'e yükselmiştir. Halen görevde bulunan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i bu dönemde atandı. AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik.”

10 KASIM'LA BİR DERDİMİZ YOK

Bakan Tekin akşam da vekillerden gelen soruları cevapladı. Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü bilerek ara tatile getirildiği iddialarına ilişkin, "Bizim 10 Kasım'ı tatillere getirmek gibi bir derdimiz yok, geçen sene de pazara denk gelmişti onu da mı biz yaptık, ama önümüzdeki senelerde daha dikkatli olacağız" dedi. Muhalefetten gelen ‘Bakanlık cemaat ve tarikatlarla anlaşma imzalıyor’ iddialarına da yanıt veren Tekin,"Cemaat diye tüzel kişilik var mı kimle imzalayacağız? Protokol yaptıklarımızı tarikat olarak kodlamak sizin ideolojiniz" dedi.











