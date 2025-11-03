23 yıldır kesintisiz istikrar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Siirt’te Ziya Gökalp’in “Asker Duası” isimli şiirini okuması nedeniyle 1999’da 10 ay hapse mahkum edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’nden tahliye edildikten sonra çalışmalarına başladı. Bu süreçte Türkiye’yi dolaşan il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan liderliğindeki “Erdemliler Hareketi”, 14 Ağustos 2001’de “AK Parti” adıyla siyaset sahnesine çıktı.