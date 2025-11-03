Yeni Şafak
23 yıldır kesintisiz istikrar

04:003/11/2025, Pazartesi
Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001’de kurulan AK Parti, Türk siyasi tarihinin çok partili döneminde, 3 Kasım 2002’den bu yana en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan partisi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Siirt’te Ziya Gökalp’in “Asker Duası” isimli şiirini okuması nedeniyle 1999’da 10 ay hapse mahkum edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’nden tahliye edildikten sonra çalışmalarına başladı. Bu süreçte Türkiye’yi dolaşan il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan liderliğindeki “Erdemliler Hareketi”, 14 Ağustos 2001’de “AK Parti” adıyla siyaset sahnesine çıktı.

Efkan Ala.

HALK İRADESİYLE BAŞARI HİKAYESŞ

Siyasi yasaklı olan Genel Başkan Erdoğan’ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde iktidara gelen AK Parti, kurduğu hükümetlerle 23 yıldır iktidarını sürdürüyor. AK Parti, Türk siyasi tarihinin çok partili döneminde, en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan partisi oldu. 23 yılda halkın iradesiyle birlikte başarı hikayesi yazıldığına dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Türkiye 23 yıllık istikrarlı bir dönem kazandı” dedi.



