AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik hakarete tepki: Siyaseti zehirleme faaliyeti

18:2431/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
İYİ Partili Erhan Usta, Plan ve Bütçe Komisyonunda Meclis Başkanlığının 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik hakarette bulundu. Skandal sözlere tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Usta'nın saygısızlığını kınadığını belirterek, "Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili çıkan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarf edilen saygısız sözler yüce Meclisimize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" ifadelerini kullandı.



#Ömer Çelik
#Numan Kurtulmuş
#Erhan Usta
