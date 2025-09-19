Yeni Şafak
2,5 milyon istediği yerden haberi yokmuş

2,5 milyon istediği yerden haberi yokmuş

19/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Hasan Mutlu
Hasan Mutlu

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

Forum İstanbul AVM çıkışındaki alana kafe kurmak isteyen işletmeci Adil Umur’dan o dönemki Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı aracılığıyla 2,5 milyon TL haraç ve yüzde 25 pay istediği ortaya çıkan Mutlu, konuyla ilgili birçok soruya “Bilgim yok” cevabını verdi. Sakır Teker ve Adil Umur’un kendisine Forum İstanbul AVM yakınındaki bir alanı kiralayıp kafe yapmak istediklerini söylemeleri üzerine konuyu araştıracağını belirttiğini kaydeden Mutlu, ancak söz konusu yerle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti. İlgili sürecin belediye müdürleriyle görüşüldüğünü, yerin günlük sökülüp takılabilen portatif sergi alanı olarak ruhsat gerektirmediğini öne süren Mutlu, Şubat 2025’te bu alan için yapılan ihalenin ise katılım olmaması nedeniyle iptal edildiğini savundu.





