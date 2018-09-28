28 Eylül 2018 Cuma gün sonu haberleri

28 Eylül 2018 Cuma gününün öne çıkan haberlerini derledik:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk yargısını eleştiremezsiniz

Almanya’ya resmi ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi. Kameraların karşısına geçen Erdoğan ve Merkel basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya ile FETÖ ile mücadeledeki ve diğer terör örgütleri ile mücadelede daha büyük beklenti içerisinde olduğumuzu Merkel'e ilettik" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini, mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz" şeklinde konuştu.

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37 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada yürütülen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 21-27 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Ağrı ile Irak'ın kuzeyinde büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

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3 yıl sonra bir ilk olabilir: 11 Ekim'de açıklanacak

Dış ticaret açığının ağustosta belirgin gerilemesinin ardından, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 11 Ekim'de açıklayacağı ödemeler dengesi istatistiklerine çevrildi. Ekonomistler, 11 Ekim'de açıklanacak cari işlemler hesabının yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez fazla vermesini bekliyor.

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Dış ticaret açığı geçen ay 2 milyar 422 milyon dolarla 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 59 düşüşe işaret etti. Son 12 aylık dış ticaret açığı da temmuzdaki 83 milyar 758 milyon dolardan 80 milyar 266 milyon dolara geriledi.

Temmuz döneminde 1 milyar 751 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabının, ağustosta cari fazla vermesi tahmin ediliyor. Cari fazla en son Eylül 2015 döneminde verilmişti.

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İsrail işgal güçleri yine saldırdı

İsrail işgal güçleri Gazze sınırında 6 Filistinliyi şehit etti, 90 kişiyi de gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail işgal güçleri, yine Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve Nasır Musbih (12) isimli Filistinlilerin şehit olduğunu belirtti.

Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 90'a ulaştığını aktaran Kudra, yaralılardan 35'inin çocuk, 4'ünün kadın, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 2'sinin gazeteci olduğu bilgisini paylaştı. Kudra ayrıca 416 kişinin ise İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

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Şehit babasını darbeden ilçe başkanı görevden alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle trafikte ilerleyen şehit babası Bahri Atakul'u, yol verme meselesi nedeniyle darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek görevden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde şehit babası Bahri Atakul'u darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Şimşek'in olaydan bir gün sonra görevinden alındığı ve üst kurul üyeliğinin de düşürüldüğü bildirildi.

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Daha fazla üretim ve istihdam

Erzurum’un ardından Erzincan Şeker Fabrikası da pancar alımına başladı. 2018 Erzincan Şeker Pancar Alım Kampanyası töreni dün dualarla başlatıldı. Albayrak Holding Yönetim Kurulu üyeleri Muzaffer Albayrak ve Mustafa Albayrak’ın da katıldığı törende konuşan Albayrak Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, yeni sezona ilişkin bilgiler verdi.

BİN 850 PANCAR ÇİFTÇİSİ İLE ANLAŞMA

Erzincan için 26 bin 500 ton pancar A şekeri kotası tahsis edildiğine dikkat çeken Necati Karaveziroğlu, 4 bölgede 78 köy 1850 pancar üretici ile sözleşme yaptıklarını söyledi. Bölgede 37 bin 80 dekar alanda pancar ekimi sağlandığına dikkat çeken Karaveziroğlu, “2018 kampanya döneminde 220 bin ton pancar işlemeyi hedefliyoruz. Dönem sonuna 33 bin ton kristal şeker, 77 bin ton yaş küspe ve 8 bin 800 ton melas hedefliyoruz” dedi.

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Etiyopya'daki FETÖ'cüler hakkında suç duyurusu

Etiyopya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullar ve bu okulların yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Örgütün okullarında çalışan eski idareci ve öğretmenler, ülkedeki FETÖ'cüler hakkında "yardım paralarını çalmak, vakıf mallarını zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak" gibi suçlamalarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu işlemleri sırasında sayfalar dolusu kanıt ve belgenin de savcılığa teslim edildiği öğrenilirken, suçlanan isimler arasında örgüt yöneticileri ve öğretmenlerin yer aldığı belirtildi.

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Arjantin küçük çocuğun telefonu için ayaklandı

Arjantin'de 11 yaşındaki Miguel Retamar, ülkenin batısındaki San Juan kentinde anneannesiyle bankaya gittiği sırada telefonunu kaybedince çok üzüldü. Miguel'in 37 yaşındaki annesi Pabla geçtiğimiz aylarda kanserden hayatını kaybetmişti.

Ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve televizyonlar Miguel ile söyleşiler yaptı. Miguel'in hikayesi kamuoyunun büyük ilgisini çekti ve Arjantin ve diğer Latin Amerika ülkelerinde manşetlerden duyuruldu. Miguel ve kaybettiği annesinin fotoğrafları da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

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Facebook'ta 50 milyon kişiyi etkileyen güvenlik açığı

Sosyal medya platformu Facebook, 25 Eylül Salı günü yaklaşık 50 milyon hesabı etkileyen bir güvenlik açığını keşfettiklerini açıkladı.

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Facebook, açığı tespit ettiklerini ve çalışma başlattıklarını bildirdi. Ayrıca sosyal medya platformu, güvenlik açığının siber korsanlar tarafından ele geçirilip geçirilmediğini bilmediklerini belirterek kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini talep etti.

Türkiye Facebook'u en çok kullanan ülkeler arasında 9. sırada yer alırken 50 milyona yakın aktif kullanıcı bulunuyor.

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Galatasaray liderliğe yükseldi

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor'u Maicon'un attığı kafa golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle 7. haftada 15 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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