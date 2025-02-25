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3. görüşmede çağrı takvimi netleşecek

3. görüşmede çağrı takvimi netleşecek

04:0025/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

DEM Parti İmralı heyeti birkaç gün içinde terörist başı Abdullah Öcalan ile yeniden görüşecek.

Üçüncü kez gerçekleşecek görüşmede, heyet Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle yapılan temaslara ilişkin değerlendirmesini Öcalan’a sunacak. İmralı heyeti, geçtiğimiz hafta sonu Talabani ve Barzani ile bir araya gelmişti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tüm muhataplardan alınan olumlu tepkiler ve destek mesajlarıyla barış sürecine dair umutların güçlendiğini ifade etmişti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İmralı heyetinin birkaç gün içinde Öcalan ile görüşeceğini açıkladı. Koçyiğit, “Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı’ya gidecek. Bununla ilgili bu gerekli başvuruları; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapmasını bekliyoruz” dedi. Başvuru için hazırlıklar tamamlandığını söyleyen Koçyiğit, görüşmede Öcalan’ın çağrısı içinde takvimin de netleşmiş olacağını ifade etti. Koçyiğit, “Çok kısa bir süre içerisinde de gerçek anlamda 100 yıllık, yüzyılı aşkın olan Kürt sorunu, 40 yılı aşkın çatışmalı geçen Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz” dedi.




#DEM
#İmralı Heyeti
#TBMM

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