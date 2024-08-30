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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de Kur'an-ı Kerim tilaveti

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tebrikat töreninde tebrikleri kabul edecek.

11:13 - 30/08/2024 Friday
Diğer
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde geçit töreni öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek. Geçit törenine Türk Yıldızları da gösterileriyle eşlik edecek.


Saat 17.00'de mezuniyet töreni


Erdoğan, kutlamalar kapsamında, saat 17.00'de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.


Külliye'de Kur'an-ı Kerim tilaveti


30 Ağustos Zaferi'nin 102'inci yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.


Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımının beklendiği program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosunun saat 19.00'daki karşılama konserleriyle başlayacak.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışı yapılacak programda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak.


Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösteriminin de yer alacağı programda, yurt dışında ve yurt içinde görev yapan Türk birliklerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini ilettiği video mesajları da izletilecek.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#30 Ağustos
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