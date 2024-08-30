30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Külliye'de Kur'an-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz" dedi.