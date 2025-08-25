Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, 4736 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle uygulanacak ücretsiz ulaşım düzenlemesinin, sadece bu tarih için geçerli olacağı belirtildi.