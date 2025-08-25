Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kararda, 4736 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle uygulanacak ücretsiz ulaşım düzenlemesinin, sadece bu tarih için geçerli olacağı belirtildi.