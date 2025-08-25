Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karar resmi Gazete'de yayımlandı: 30 Ağustos'ta bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

Karar resmi Gazete'de yayımlandı: 30 Ağustos'ta bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

00:1825/08/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ücretsiz ulaşıma ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ücretsiz ulaşıma ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü vatandaşlar belirli toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kararda, 4736 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle uygulanacak ücretsiz ulaşım düzenlemesinin, sadece bu tarih için geçerli olacağı belirtildi.



#30 Ağustos
#Toplu Taşıma
#Ücretsiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2025–2026 çalışma takvimi