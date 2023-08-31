30 Ağustos'un 101'inci yılı: Büyük şahlanışa hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki törene katıldı. Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakan Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine “Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefimizin sembolü Türkiye Yüzyılı vizyonunu devlet, millet el ele, azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz” yazdı.





BEKA MÜCADELESİNİN EN KRİTİK NOKTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj da yayımladı. Büyük Zafer’in 101’inci yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bayram sevincini paylaşanlara da Türk milleti adına şükranlarını sundu. Mesajında “30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir” değerlendirmesini yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi, ‘Türk Ordusu’nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.





ARKASINDA AYNI SARSILMAZ BİR İRADE VAR

Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı direniş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelen saldırılara milletimizin verdiği cevap, bu iradenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı’nı inşa kararlılığımızın arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır.”





MUTLAKA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda her alanda hayata geçirilen hamlelerle Türkiye Yüzyılı’nın altyapısının oluşturulduğunu, ülkenin bu büyük şahlanışı yapabilecek kapasiteye kavuşturulduğunu belirterek, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefe giden yolda kritik bir eşiğin daha aşıldığını kaydetti.

Milletin güçlü desteğini gördükleri seçimler sonucunda hizmet ve eser siyasetine hız verdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak, yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz.”





Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüyoruz

Erdoğan marş yarışmasında dereceye girenlere plaket takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gündüzki programlarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, “30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtımı”na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, dün “2023” dediklerini ve mahcup olmadıklarını vurgulayarak, “Bugün ‘Türkiye Yüzyılı’ diyoruz, inşallah yine mahcup olmayacağız” dedi.





BİN YIL ÖNCESİYLE AYNI ÜLKÜDEYİZ

Erdoğan, Büyük Taarruz’un üzerinden 101 yıl, cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyatla, aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenildiğini vurgulayarak, “Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarıyla küresel siyasi ve ekonomik güç aygıtlarının sinsi emelleri ile birliğimizi ve beraberliğimizi yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe ‘eyvallah’ etmedik. Tüm senaryoları yırtıp attık” diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu milletin yiğit evlatları yeni devletler kurmak için bin yıl önce Anadolu kapılarını sonuna kadar açarken hangi ülkünün peşindeyse, 3 kıta 7 iklime hükmeden devletini yıkmak için dört bir yandan üzerine saldırılara karşı, hangi hissiyatla karşı koyduysa, cumhuriyetini kurarken tarihinden, kültüründen aldığı mirası hangi yeni zirvelere taşımanın hayalini kurduysa, hamdolsun bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla aynı ideal yolunda yürüyüşüne devam etmektedir.”





HEDEFLERİMİZE ADIM ADIM

Erdoğan, “Türkiye’yi tıpkı eskiden olduğu gibi yeniden kendi içine kapatmak, kısır çekişmelerin, anlamsız kavgaların, kimseye faydası olmayan tartışmaların içine çekmek için uğraşanlara rağmen bu başarıyı elde ettik. Dünyayı okuyan, Türkiye’nin gerçek potansiyelini bilen, sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.





Tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etti. Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etti.



