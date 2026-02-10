Yeni Şafak
36 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

20:4710/02/2026, Salı
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 36 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K. yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda; ‘cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ile ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 36 yıl 15 gün hapis cezası bulunan B.K. gözaltına alındı. B.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


#Balıkesir
#firari
#hükümlü
