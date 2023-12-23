4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi başlıyor

Gençliğin entelektüel kapasitelerini geliştirmek ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) gençler arasında önde gelen uluslararası bir kurum olarak tanıtmak amacıyla Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı organizatörlüğünde ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğiyle gerçekleştirilen 4. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi, 4-7 Ocak 2024 tarihinde Grand Cevahir Otel & Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Yerel ve uluslararası basına programın tanıtılması ve zirve esnasında yayınların yapılmasını sağlamak maksadıyla da 26 Aralık 2023 Salı günü saat 12.00’de Grand Cevahir Otel&Kongre Merkezin’de ajans ve televizyon kanallarının katılımına yönelik basın lansmanı düzenlenecektir. Zirveye, İİT’ye üye ülkeler ve Müslüman toplulukların bulunduğu 56 farklı ülkeden ve Türkiye’de Arapça ve İngilizce hazırlık sınıflarına sahip olan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve özel okullardan toplam 224 delegenin katılım göstermesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Turkcell ve Eyüp Sabri Tuncer’in destekleriyle düzenlenecek olan zirve ile katılımcı öğrencilerin dünya genelinde ve İslam coğrafyasında ortaya çıkan sorunlara yönelik

farkındalık ve duyarlılık seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

Program öğrencilerin analitik düşünmelerine katkı sağlayacak kardeşlik iklimini oluşturacak

Öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, analitik düşünme yeteneklerinin artırılması ve sorunlara çözüm üretme yeteneklerinin güçlendirilmesine katkı sağlama amacı da projenin hedefleri arasında yer alıyor. Program, kardeşlik duygularına büyük bir ihtiyaç duyulan bu dönemde sosyokültürel etkiler açısından da büyük bir önem taşıyor. Zirve ayrıca; uluslararası ilişkiler, diplomasi ve küresel barış konularında gençlerin ilgilerini artırmak ve onları bu alanlarda daha fazla bilinçlendirmek, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen gençlerin bakış açılarını ve çözüm önerilerini sunma fırsatı vermek için önemli bir platform görevi üstleniyor. Zirve kapsamında katılımcılar arapça ve ingilizce dillerinde, çeşitli komitelerde gündem maddeleriyle ilgili çözüm önerilerini tartışacaklar. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde “Afet yardım yönetiminde işbirliğinin geliştirilmesi” konusu ele alınırken, “Kudüs Komitesi”nde “Gazze Şeridi’ne yönelik baskı ve saldırılarla mücadele” yöntemleri konuşulacak. Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Komitesi’nde (COMSTECH) de “İİT üyesi ülkeler arasında bilim ve teknoloji işbirliğinin teşvik edilmesi”ne yönelik çalışmalar tartışılacak. Sosyal Kalkınma Bakanlık Konferansı’nda (MCSD) ise “İİT bölgesinde acil sosyal sorunlar” ele alınacak. Bu etkinliğin kültürlerarası kaynaşma ve güncel meselelere gençlerin ilgisini artırmaya önemli ölçüde katkı sağlaması planlanmaktadır.

Açılış Töreni 4 Ocak Cuma günü Saat 10.00 Cevahir Otel&Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Zirve Oturumları 4,5 ve 6 Ocak günleri yapılacak. Zirvenin kapanış töreni ise 7 Ocak Pazartesi günü katılımcılar ve davetliler ile gerçekleşecek.











