4 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyordu: Bilecik'te yakalandı

Bilecik’te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Vezirhan ilçesinde gözaltına alınan hükümlü Mehmet K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik’e bağlı Vezirhan ilçesi Mahan Mahallesi’nde 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet K. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.