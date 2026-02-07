Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
4 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyordu: Bilecik'te yakalandı

4 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyordu: Bilecik'te yakalandı

18:277/02/2026, Cumartesi
G: 8/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Bilecik’te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Vezirhan ilçesinde gözaltına alınan hükümlü Mehmet K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik’te hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik’e bağlı Vezirhan ilçesi Mahan Mahallesi’nde 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet K. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


#Bilecik
#hapis
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Sağlık Bakanlığı alımı olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartlar açıklandı mı?