48 saatte 10,4 milyon liralık vurgun.

Banka sistemine sızıp müşteri hesaplarını boşaltan şebeke çökertildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şebekenin mesai saati dışında yapılan para transferlerini hedef aldığı ortaya çıktı. Şebekenin “Fast” adı verilen işlem esnasında meydana gelen sistemsel bir açıktan faydalandıkları belirlendi.

5 BİN 500 HAVALE

Şebekenin bilişimci lideri İ.Ç., mesai saatleri dışında yapılan bazı transferlerin hesap hareketlerinde görülmediğini fark etti. 2 bin lirayı aşmayan işlemlerde gönderilen para hesaptan düşmüyordu. Dolandırıcılar bu yöntemle 48 saat içerisinde kendilerinin kullandığı 210 hesaba 2 bin lira ve altında olan 5 bin 500 ayrı havale yaptı. Banka 10 milyon 423 bin lira zarara uğratıldı.

FARKLI HESAPLARA AKTARMIŞLAR

Katılım bankası, hesaplarından para çalınan müşterilerini mağdur etmedi. Çalınan paralar iade edildi. Polis de dolandırıcıları yakalamak için hesapları takibe aldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, hesapların 102 kişi ve 5 şirkete ait olduğunu belirledi. Dolandırıcıların, kendi hesaplarına gönderdiği paranın bloke edilmemesi için oradan da farklı hesaplara aktardığı

ortaya çıktı.

20 İLDE 81 GÖZALTI

Örgütlü şekilde hareket eden, aralarında banka hesaplarını dolandırıcılara kiralayanların da bulunduğu 107 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 81 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.











