5-6 gün içinde tamamlarız

Haber Merkezi
18/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında kurulan komisyonun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti. MHP’li Feti Yıldız, toplantının ardından şu bilgileri verdi: “Raporlama dışında bir şey kalmadı. Raporlarını teslim etmeyen partiler var, onlar teslim ederler. Raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır, nihai raporu çıkarırız.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti. Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. 1 saat 20 dakika süren toplantıdan sonra MHP’li Yıldız, yöntemleri konuştuklarını ve pazartesi bir araya geleceklerini ifade etti. “Raporlama dışında bir şey kalmadı. Önümüzdeki haftalarda müşterek rapor hazırlayacağız. Çerçeveyi çizecek, yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz” diyen Yıldız, raporun 31 Aralık’a kadar yetişeceği, aksi halde sürenin uzatılacağı bilgisini verdi.


