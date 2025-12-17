Kurtulmuş komisyondaki partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci

Numan Kurtulmuş - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saat 16'da Terörsüz Türkiye süreci komisyonundaki partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin rapor süreci olması bekleniyor.
TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te temaslarını sürdürüyor.
Rapor süreci masada
Kurtulmuş, bugün saat 16.00’da, süreç için oluşturulan
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
'na dahil partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede, komisyonun yürüttüğü çalışmalar ve hazırlanması planlanan raporun yol haritasının ele alınması bekleniyor.
Toplantıda, raporun içeriği, takvimi ve Meclis gündemine nasıl taşınacağına ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.
