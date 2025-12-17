Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kurtulmuş komisyondaki partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci

Kurtulmuş komisyondaki partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5217/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Numan Kurtulmuş - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Numan Kurtulmuş - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saat 16'da Terörsüz Türkiye süreci komisyonundaki partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin rapor süreci olması bekleniyor.

TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te temaslarını sürdürüyor.

Rapor süreci masada


Kurtulmuş, bugün saat 16.00’da, süreç için oluşturulan
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
'na dahil partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede, komisyonun yürüttüğü çalışmalar ve hazırlanması planlanan raporun yol haritasının ele alınması bekleniyor.


Toplantıda, raporun içeriği, takvimi ve Meclis gündemine nasıl taşınacağına ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.




#tbmm
#Numan Kurtulmuş
#terörsüz Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları açıklandı mı?