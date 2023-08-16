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5 ilde orman yangını

Türkiye’nin beş kentinde dün korkutan orman yangınları çıktı.

04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
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Bolu, Antalya, Denizli, Bingöl ve Eskişehir’deki yangınlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.


KISA SÜREDE MÜDAHALE

Antalya’daki yangın Akseki’nin Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 450 kişilik ekiple müdahale ediliyor.Gece saatlerinde ise 2 gece görüşlü helikopter devreye girdi. Bolu’daki yangın ise Göynük ilçesinin Güneyçalıca köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için helikopter, söndürme uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 6 hizmet aracı, 110 personel ve köy sakinleriyle müdahale ediliyor.


HAVADAN KARADAN

Denizli'de ise Acıpayam’da Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanda başlayan yangına havadan 4 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerle yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. 20 hektarlık alan kül oldu.


RÜZGARLA BÜYÜYOR

Eskişehir’in Alpu ilçesi Taştepe Mevkii’nde çıkan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor. Yangına 12 arazöz, 5 su tankeri, 4 helikopter, 1 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor. Bingöl Genç’te önceki gün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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