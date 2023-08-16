5 ilde orman yangını

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın havuzu ve göletlerinin, toplam 3 milyon ton su kapasitesine sahip olduğunu bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın havuzu ve göletlerinin orman yangınlarıyla mücadeledeki önemine dikkat çekerek, "Yangına hassas ve su kaynaklarına uzak ormanlık alanlarda inşa ettiğimiz toplam 3 milyon ton su kapasiteli yangın havuz ve göletleri sayesinde birçok orman yangını büyümeden kontrol altına alınıyor. Bu tesislerin sayısını artırma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verdi.