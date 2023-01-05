5 puanlık sürpriz: Memur ve emekli maaş zammı yüzde 30’a çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda memur ve emeklilere yeni müjdeyi verdi. Erdoğan, 2023’ün ilk iş gününü, Türkiye’nin 2022 yılı ihracatının 254,2 milyar dolarla kapatıldığına yönelik sevinci ilan ederek açtıklarını anlatarak, önceki gün de 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığı haberinden sonra memur ve emekli maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini söyledi. Memur maaşlarında geçen yıl yüzde 87’lik artışa gidildiğini, özellikle temmuzda yüzde 42’ye varan bir zam yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu.”

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BÜTÇE İMKANLARINI ZORLADIK

“Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda, bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25’lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk.”

BAŞKA ALANLARDA FEDAKARLIK YAPTIK

Memur buluşmasına giderken, ilgili bakanlara bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları için talimat verdiğini aktaran Erdoğan, “Yürütülen çalışmalar sonunda, başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum” dedi.

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EN DÜŞÜK MAAŞ 5500 LİRA

“En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz” diyen Erdoğan, bunların yılın ilk altı ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı.

TEMMUZDA YENİ ARTIŞ OLUR

Erdoğan, “Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürülebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesi yaptı.

Asgari ücrete yeni destek

2022’yi kapatırken asgari ücretin 8 bin 507 liraya çıkmasının istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını 100 liradan 250 liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, “Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini, 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

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Sansürün daniskasını yapanlar bizi suçluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter’ın el değiştirdiği sürece atıfta bulunarak, “Ağızlarını her açtıklarında Türkiye’yi sansürcülükle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar hakkında tek bir kelime dahi etmiyorlar” dedi. Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “7. Anadolu Medya Ödülleri” Töreni’ne katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında medyanın Türkiye ve dünyada, bugün ve geçmişteki durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

İLETİŞİM HAKKINI GASP ETTİLER

Güya özgürlükten ve kişi mahremiyetinden asla taviz vermeyen bu sosyal medya platformunun (Twitter) kimlerle iş tuttuğu, perde arkasından neler servis ettiği, haz etmediği kişiler ve fikirler hakkında nasıl sansür uyguladığı tek tek ortaya çıkıyor ancak ne uluslararası medya organları ne de insan hakları kuruluşları bu skandallar karşısında hiçbir tepki göstermiyor. Milyarlarca insanın iletişim hakkını gasbedenler hiçbir şey olmamış gibi demokrasi ve özgürlüklerden dem vurmaya devam ediyor. Sadece bu örnekler bile ülkemizi eleştirenlerin ne kadar bozuk ve kirli bir sicile sahip olduklarını ispat etmeye yeterlidir. Bunların hiçbirinin derdi basın özgürlüğü değildir, insan hakları değildir, demokrasi asla değildir.

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Uslu durun Atina’yla işimiz yok

Erdoğan, “Muhalefetin ‘yapılamaz’ dedikleri ve yapılanlar” başlıklı videoyu izlettikten sonra şunları söyledi: “Biz İHA’yı, SİHA’yı, Akıncı’yı, Kızılelma’yı yaptık mı? Şimdi savaş uçağını yapıyor muyuz? Bu millet yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor, ‘Uyuyorsunuz, bak, adam İzmir’den Tayfun’u gönderiyor’ diyorlar. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara ‘Yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım’ dedim. Tabii bu haber geçince bu sefer Yunan, ‘Bunlar Atina’yı vuracak’ demeye başladı. Siz sakin olun, uslu durun, bizim Atina’yla matinayla işimiz yok, bize dokunmayana biz dokunmayız.”

Halkın konuştuğu gündemimize gelir

Grup toplantısının ardından Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili açıklama yaptı. Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs’ın ifade edildiğini belirterek, “Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi?” sorusuna Erdoğan, “Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz” yanıtını verdi.

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Bizde şov olmaz

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye’de “Yapılamaz, edilemez, başarılamaz, hayata geçirilemez” denilen ne varsa hepsini de vatandaşların hizmetine sunmuş olmanın memnuniyeti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, “Bizde yapay gündem, şov, göz boyama olmaz. Bizde yalnızca yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır. Bizim yaptıklarımızdan haberi olmadığı gibi atma hazırlığında olduğumuz adımları sahiplenmeye kalkanlar ise yalnızca kendilerini kandırırlar” ifadesini kullandı.

Bir müjde de orman köylülerine

Toplantıda 2022’de hayata geçirilen projelerle 2023 programlarına değindi. “Orman köylüleri için yeni bir destek projesi hazırladık” diyen Erdoğan “2023 yılında orman köylülerimize 10 milyar 500 milyon lira ödeme yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Pakistan Nobel’e aday gösterdi

Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çalışmaları ve Tahıl Koridoru Anlaşması konusundaki çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Pakistan Senatosu’nun resmi Twitter hesabından paylaşılan ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani’nin imzasıyla yayınlanan mektupta, Erdoğan’ın arabulucuk çalışmalarının dünyayı felakete götürecek bir çatışmayı engellediğine vurgu yapıldı. Mektupta, “Bu savaş, tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer çatışma ihtimaline dönüşmüştü. Ancak o (Erdoğan), yoğun çabaları, yerinde, zamanında ve efektif çabalarıyla küresel bir krizin önüne geçti. Ayrıca Tahıl Koridoru Anlaşması’yla da bölgeyi korkunç bir kuraklık tehlikesinden kurtardı” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece ülkesi için değil, bölge ülkeleri ve dünyanın geri kalanındaki insanların mutluluğu ve refahı için de sürekli çaba gösterdiği vurgulandı.

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