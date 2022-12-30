2022 çözümlerin yılı oldu: Asgari ücretten EYT'ye birçok sorun çözüme kavuştu

Türkiye'de 2022 yılı birçok alanda 'çözüm yılı' oldu. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar pek çok konuda vatandaş adına önemli adımlar atıldı.

BEYAZ REFORM

Bunlardan biri şüphesi ki sağlık sisteminde gelir adaletsizliği ve uygulamadan kaynaklı bazı sorunların önüne geçmek için hazırlanan 'Beyaz Reform' düzenlemesi. 2022 yılında bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle sağlıkçılara şiddetin önlenmesi, hatalı tıbbi uygulama nedeniyle sağlık çalışanlarına açılan davaların kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesi, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yasalar çıkarıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 110 TL'YE ÇIKARILDI

Muhalefetin sık sık gündemde getirdiği emekliye bayram ikramiyesini AK Parti hayata geçirdi. 2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000 lira bayram ikramiyesi verildi. Bu rakam 2021 yılında 1.100 TL’ye çıkarıldı.

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MİLYONLARA ASGARİ ÜCRET MÜJDESİ

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. Hükümet 2023 için de müjdeyi verdi. Buna göre 2023 Ocak ayından itibaren yeni maaşlar da 8 bin 506 TL olarak güncellendi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO MÜJDESİ

Müjdelerin yılı olarak ta bilinen 2022 yılında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması da bu yıla damga vuran gelişmelerden biri oldu. Müjde kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi temel dayanak haline getirilerek "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi.

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Buna göre, mahalli idareler dahil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini faydalanacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN YENİ MESLEK KANUNU

Öğretmenler içinde 2022 yılında birçok düzenleme getirildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kanunla öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığı açıklamada, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Buna göre, muaf tutulanlarla 516 bin 974 öğretmen "uzman öğretmen", 66 bin 679 uzman öğretmen "başöğretmen" olma hakkı kazandı.

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ÖĞENCİLERE MÜJDE! KREDİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

2022'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanların, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödemesine imkan sağlandı.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu verebilecek.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ EYT SORUNU ÇÖZÜLDÜ

2022'nin sonlarına doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT müjdesini de verdi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT kapsamında kabul edilmesi benimsendi.

Çıkarılacak düzenlemeyle, prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar, yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanmış olacak.