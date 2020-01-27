Gündem 5 ton arasında didik didik aradıkları para dolu poşeti bulup sahibine verdiler
İSTANBUL

5 ton arasında didik didik aradıkları para dolu poşeti bulup sahibine verdiler

Sultangazi'de bir fırın sahibi içinde 400 TL bulunan poşeti fark etmeden çöpe attı. Daha sonra durumu fark eden fırın sahibi ekiplerden yardım istedi. Kamyondaki 5 ton çöpü bir alana boşaltarak arama yapan ekipler buldukları poşeti fırın sahibine teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler
Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler

İstanbul'da Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde Fatmagül Çetin'e ait fırında, içinde 400 TL bozuk para bulunan poşet, yanlışlıkla çöpe atıldı. Fırındaki çöplerle birlikte para poşetinin de çöpe atıldığını fark eden fırın sahibi Çetin, belediyeden yardım istedi.

DHA

DEPOLAMA TESİSİNE GİRMEDEN KAMYON DURDURULDU

  • Mahalledeki çöpleri toplayan çöp kamyonu depolama tesisine gitmeden durduruldu. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü parkına getirilen kamyondaki çöpler alana boşaltıldı. Temizlik işçileri, yaklaşık 5 ton çöpün içinde 400 TL para olan poşeti aradı. Çöpün içinde yapılan aramalarda poşet bulundu. 400 TL Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Fatmagül Çetin'e teslim edildi.

Çöplerin arasında parası bulunan Çetin "Parayı burada oğlum karıştırarak çöpün içine atmış. Bizde belediyeyi aradığımızda, belediye çalışanları paramızı buldu ve bize teslim ettiler. Belediyenin bu parayı bulması bizim için gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Onlara teşekkür ederiz" dedi.

DHA
Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdilern

DHA
Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdilern
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