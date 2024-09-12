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50 ilde 'Narkoçelik-38' operasyonu: 316 şüpheli yakalandı

Zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik Ankara, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 ilde düzenlenen "Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüpheli yakalandı. Operasyonda 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.

08:27 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:16 - 12/09/2024 Perşembe
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Zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.
Zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeği katılımıyla Ankara, Gaziantep, Konya, Uşak, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Malatya, Amasya, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Giresun, Mardin, Kilis, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Çorum, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Bolu, Isparta, Şırnak, Kocaeli, Bartın, Karabük, Karaman, Kastamonu, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Yozgat, Batman ve Düzce olmak üzere 50 ilde "NARKOÇELİK-38” operasyonları düzenlendi.



Operasyonda 316 şüpheli yakalandı, 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.

#Ankara
#Narkoçelik-38
#Uyuşturucu
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