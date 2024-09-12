50 ilde 'Narkoçelik-38' operasyonu: 316 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeği katılımıyla Ankara, Gaziantep, Konya, Uşak, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Malatya, Amasya, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Giresun, Mardin, Kilis, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Çorum, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Bolu, Isparta, Şırnak, Kocaeli, Bartın, Karabük, Karaman, Kastamonu, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Yozgat, Batman ve Düzce olmak üzere 50 ilde "NARKOÇELİK-38” operasyonları düzenlendi.
Operasyonda 316 şüpheli yakalandı, 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.