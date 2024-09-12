50 ilde 'Narkoçelik-38' operasyonu: 316 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-37" operasyonlarında 227 kişinin yakalandı. Uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 42 ilde operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 567 ekip, 1418 personel, 12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpek katıldı. 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 479 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 967 uyuşturucu hap ele geçirildi.