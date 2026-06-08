51 ülkeden yüzlerce okçu Fetih Kupası’nda buluştu

Okçular Vakfı Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyona 51 ülkeden 700’ü aşkın sporcu katılırken, modern ve geleneksel okçuluk branşlarında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. İstanbul’un fethinin yıl dönümüne ithafen düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen organizasyon, yalnızca sportif rekabete değil, farklı kültürlerin buluşmasına da ev sahipliği yaptı.

İŞTE BİRİNCİLER

4 gün süren turnuvada sporcular hem modern hem de geleneksel okçuluk kategorilerinde dereceye girebilmek için yarıştı. Final müsabakalarının tamamlanmasının ardından geleneksel okçuluk kadınlar kategorisinde Türkiye’den Ayşegül Demirbağ Çalışkan altın madalyayı kazandı. Erkeklerde ise Kazakistanlı Zhanibek Salamatuly şampiyon oldu. Menzil yarışmalarında da sporcular yüksek performanslarıyla dikkat çekerken, "Limitsiz Yay Erkekler Hava Koşusu" kategorisinde Finlandiyalı Jere Nystrom birinciliği elde etti.

SPORUN YANINDA KÜLTÜR DE TANITILIYOR

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, 14’üncüsü düzenlenen organizasyonun yalnızca sportif değil, aynı zamanda farklı kültürleri de bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Öz, “Bu sadece sportif bir yarışma değil. Aynı zamanda kültürlerin buluşma noktası. İstanbul’da farklı kültürleri Okmeydanı’nda bir araya getiriyoruz. Yurt dışından gelen sporcuları Türk kahvesi, Türk lokumu, hat sanatı ve minyatür gibi kültürel değerlerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca tüm sporcularımıza Türk mutfağıyla tanıştırıyoruz” dedi.

Katılımcı profilinin oldukça geniş olduğunu belirten Öz, organizasyonun Türki Cumhuriyetlerden yoğun ilgi gördüğünü de ifade etti: “Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan çok sayıda sporcu geliyor. Bunun yanında Endonezya ve Malezya’dan da yoğun katılım var. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Balkanlar’a ve Orta Doğu’ya kadar uzanan geniş bir sporcu demografimiz bulunuyor. Burada farklı kültürler bir araya geliyor. Biz onlardan, onlar da bizden bir şeyler öğreniyor.”











