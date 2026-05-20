555 yıllık ilim mirası gelecekle buluştu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen “555. Yılda 55 Etkinlik” lansman programı, Ayasofya Medresesi’nde gerçekleştirildi. Programa Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Musa Şahin ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında, Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı’nın 1471 yılında başlayan eğitim hizmetlerinin 555 yıllık yolculuğu ele alınırken, bilim, kültür, sanat ve teknoloji ekseninde gerçekleştirilecek faaliyetler kamuoyuyla paylaşıldı.

“Ayasofya Medresesi Bu Büyük İlim Mirasının Müstesna Halkalarından Biri”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u bir ilim merkezi hâline getiren vizyonunun bugün de yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Fatih Külliyesi ve Sahn-ı Seman Medreseleri ile başlayan eğitim hizmetlerinin, Ayasofya Medresesi gibi önemli ilim merkezleriyle güçlendiğini belirten Prof. Dr. Şimşek, Üniversitenin bu köklü vakıf geleneğinin yaşayan temsilcisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nevzat Şimşek konuşmasında, “ 1471 yılında başlayan bu köklü eğitim hizmeti, 2010 itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile yeniden hayat bulmuştur.” ifadelerini kullandı.

“555 Yıl Sadece Bir Zaman Dilimi Değil”

Prof. Dr. Nevzat Şimşek, 555. yılın yalnızca tarihî bir dönüm noktası olmadığını belirterek, bunun aynı zamanda bir medeniyet iddiasını temsil ettiğini vurguladı. Bilim, hikmet ve insan merkezli bir anlayışın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şimşek: “Bizim medeniyet tasavvurumuzda güç, hakkı korumanın, hikmeti çoğaltmanın ve insanı yaşatmanın bir imkânı olarak değerlendirilmiştir.” dedi. Prof. Dr. Şimşek ayrıca, “Bizler için 555 yıl, geride kalmış bir zaman dilimi değildir. Bir hafızadır. Bir iddiadır. Bir istikamettir.” sözleriyle Üniversitenin bilim ve medeniyet perspektifini geleceğe taşıma sorumluluğuna işaret etti.

“555. Yılda 55 Etkinlik” Yıl Boyunca Devam Edecek

Lansmanda tanıtılan “555. Yılda 55 Etkinlik” programı kapsamında uluslararası sempozyumlar, bilim kafe etkinlikleri, sergiler, özel yayın projeleri, kültür-sanat faaliyetleri ve lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Fetih Ruhu yarışmalarının gerçekleştirileceği açıklandı. Program kapsamında Fatih’in Entelektüel Ufku Paneli, Fatih Dönemi Bilim ve Teknoloji Anlayışı Semineri, Medrese Sözlüğü çalışmaları, Fatih Kitaplığı Sergisi ve Ayasofya temalı yayın projeleri gibi çok sayıda akademik ve kültürel faaliyetin hayata geçirileceği belirtildi. Ayrıca 555. yıla özel hatıra ormanı, hatıra albümü, özel madalyon çalışmaları, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile konser ve sanat etkinliklerinin de yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.

Şahi Topundan Kızılelma’ya Uzanan Teknoloji Vurgusu

Program kapsamında açılışı gerçekleştirilen “555 Yıllık Bilim ve Eğitim Yolculuğu” temalı interaktif müze, davetlilerden yoğun ilgi gördü. Müzede Osmanlı ilim geleneğinden günümüz savunma ve teknoloji vizyonuna uzanan tarihsel sürekliliği anlatan içerikler yer aldı. FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek, konuşmasında Şahi topundan Kızılelma’ya uzanan çizginin, geçmişin ilmî birikimi ile bugünün teknolojik atılımları arasındaki güçlü bağı ortaya koyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şimşek, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişim sürecinin, köklü medeniyet mirasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Üniversitenin bu perspektifle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

“İlim ve Medeniyet Anlayışı Genç Kuşaklara İlham Veriyor”

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir de Fatih Sultan Mehmed Han’ın ilim ve medeniyet anlayışının günümüzde de genç kuşaklara ilham verdiğini ifade ederek, gerçekleştirilen çalışmaların Türkiye’nin kültür ve eğitim hayatı açısından önemli katkılar sunacağını belirtti.

Mevlüt Uysal: “İlimle Yükselen Medeniyet Anlayışı”

FSM Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Uysal ise konuşmasında, Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u ilim, kültür ve medeniyet merkezi hâline getiren vizyonuna dikkat çekti. Uysal, 555 yıllık bilim ve eğitim mirasının bugün aynı sorumluluk bilinciyle geleceğe taşındığını ifade ederek, üniversitenin geçmişten aldığı birikimi çağın ihtiyaçlarıyla buluşturan bir anlayışla eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.