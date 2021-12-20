Gündem 56 yıldır kimliksiz yaşıyor Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor
MANİSA

56 yıldır kimliksiz yaşıyor: Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor

Manisa'da yaşayan ve annesinin ölüm tarihi nüfus kayıtlarına yanlış geçtiği için 56 yıldır kimlik çıkaramayan Meryem Üçkan, gerçek tarihin belirlenmesi için savcılığa başvurdu. Avukat Merve Nur Özkan, "Müvekkilim zor durumda. Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor, il dışına bile çıkamıyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
56 yıldır kimliksiz yaşıyor: Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor
Meryem Üçkan

Erzurum'un Hınıs ilçesinde Karabalik Aydın ile dini nikahla yaşadığı Perizade Üçkan'ın çocuğu olarak dünyaya gelen Meryem Üçkan, doğumdan 2 yıl sonra annesinin ölmesi nedeniyle dayısı ile birlikte Manisa'ya yerleşti. Burada yaşarken çeşitli nedenlerle kimlik çıkarmayı ihmal eden Üçkan, 2005 yılından sonra çeşitli sorunlarla karşılaşmaya başlamasının ardından Manisa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Defalarca müracaat etmesine rağmen soy bağı tespit edilemediği ve doğum tarihi belli olmadığı için Üçkan'ın başvuruları reddedildi.

33 yıldır kimliksiz yaşıyorlar
HAYAT
33 yıldır kimliksiz yaşıyorlar

Üçkan'ın 2015 yılındaki başvurusu üzerine anne, babası ve yaşının belirlenmesi için tespit davası açıldı. Manisa 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tanıkların dinlenmesi ve kemik testi sonucu Üçkan'ın 1965 doğumlu olduğu, annesinin de Perizade Üçkan olduğu belirlendi.

ANNESİNİN ÖLÜM TARİHİ YANLIŞ İŞLENMİŞ

Mahkemenin kararı, nüfus işlemlerinin yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne bildirildi ancak Hınıs Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan araştırmada Perizade Üçkan'ın, nüfus kayıtlarına göre, 1932'de öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden başvuruda bulunularak, Perizade Üçkan'ın 1932 yılında öldüğü, Meryem Üçkan'ın 1965'te doğmasının ise hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi ve Perizade Üçkan'ın gerçek ölüm tarihinin tespit edilmesi istendi. Perizade Üçkan'ın ölüm tarihi belirlendikten sonra kızı Meryem Üçkan için kimlik çıkarılacak.

85 yıldır kimliksiz
GÜNDEM
85 yıldır kimliksiz


'İL DIŞINA BİLE ÇIKAMIYOR'

Meryem Üçkan'ın avukatı Merve Nur Özkan, konuyla ilgili dosyanın savcılıkta olduğunu belirterek, müvekkilinin kimlik kullanamadığı için hayatının her alanında sıkıntı yaşadığını söyledi. Özkan, "Hastaneye gidemiyor, evlenemiyor, eğitim göremiyor. Ne uçak ne de otobüs bileti alamıyor. Arabayla il dışına bile çıkamıyor. Manisa'da kalmış vaziyette. Meryem hanım 2005 yılından beri bu işlerle uğraşıyor ve acil bir kimlik çıkması gerekiyor. Biz artık bu işlerin hızlanmasını istiyoruz ve kendisinin daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.

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