621 yeni hâkim ve savcı görevde

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, (HSK) Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir (Sürekli) Yetki Kararnamelerini yayınlandı. Mazeret Kararnamesiyle, 621 hâkim ve savcı ataması gerçekleştirildi. Bu kapsamda, bin 840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı.

85 MAHKEME FAALİYETE GEÇTİ

Kararnameye göre, toplam 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değişti; bunların 3 bin 698’i adli, 338’i idari yargıda görev yapıyor. Ayrıca 24 ilin Cumhuriyet başsavcısı da değişti. Buna göre, bölge adliye mahkemelerinde, 115 üye hâkim ataması gerçekleştirildi. Ayrıca 12 Ceza Dairesi ve 5 Hukuk Dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirildi. Böylece istinaf yargısının kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemeleri önümüzdeki yıl 2 Ocak’tan itibaren faaliyete geçirilecek. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son verilerek 319 mahkeme müstakil hâle getirildi. Böylece yeni kurulan 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkeme faaliyete geçirildi. İdari yargıda ise 219 hâkim ataması gerçekleştirildi. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri ile Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak’ta yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri faaliyete geçirildi.

İMAMOĞLU DAVASINA HEYET

Kararname kapsamında, “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasına bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hâkimler atandı. Bu düzenlemeyle mahkemede iki ayrı heyet yapısı oluştu. Yargı kulislerinde, heyetlerden birinin sadece bu davaya bakacağı ve geçmişteki çok sanıklı davalarda olduğu gibi Silivri Cezaevi yerleşkesinde kesintisiz duruşma modeline geçileceği değerlendirmesi yapılıyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davasına bakan mahkemenin hâkimi Ali Doğan’a ilişkin düzenleme oldu. Doğan, kararnameyle Kahramanmaraş’a atandı.

ÇELİK’E YENİ GÖREV

İBB ve Beşiktaş Belediyesi soruşturmalarında görev alan İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik de aynı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası olarak anılan soruşturmanın savcısı da kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. “Hablemitoğlu cinayeti davası” olarak bilinen yargılamanın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan Cumhuriyet savcısı Zafer Ergün'ün ise Aksaray’a ataması yapıldı.











