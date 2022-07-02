​6’lıda LGBT çatlağı: Sessiz kaldılar

LGBT hakları ve İstanbul Sözleşmesi, CHP’nin başını çektiği 6’lı masayı böldü. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, önceki gün 6’lı masada bulunan partilerin hukuk başkanlarının katıldığı “Altılı Masa Kadınlarla Buluşuyor” etkinliği düzenledi. Çevrimiçi buluşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya katıldı.

SESSİZ KALDILAR

Kadın haklarının değerlendirildiği toplantıya, partilerin LGBT’ye olan yaklaşımı damga vurdu. CHP’li Erkek ve İYİ Parti’li Erdem’in LGBT haklarını savunduğu toplantıda,

Deva, Gelecek ve Demokrat Parti genel başkan yardımcılarının sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı. SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da İstanbul Sözleşmesi’nin Türk aile yapısını bozduğunu belirterek LGBT konusunu geçiştirdi.

SP: SÖZLEŞMEYE KARŞIYIZ

SP’li Kaya, “İstanbul Sözleşmesi yeterince tartışılmadı. Sözleşmenin sorun yaratmaya müsait yanlarını konuşmamız lazım. Bazı ülkeler hala imzalanmadı, çekince koyan bazı ülkeler de çekincelerini hala kaldırmadı. Bu sözleşmede ailenin bütün olarak değerlendirilmediğini, sadece kadını önceleyerek kadına şiddetin önlenemeyeceğini düşünüyoruz. Uluslararası sözleşmelerle de çalışan yönleri var" ifadelerini kullandı.

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CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERSİ

6’lı masayı temsilen konuştuğunu söyleyen İYİ Parti’li Erdem, “Önümüzde çok zor şeyler var. Sistemi değiştirmek zorundayız. Kadın erkek eşitliği ve cinsiyet eşitliğini birinci sınıflara ders olarak koyduk” dedi. “LGBT hakları ve İstanbul Sözleşmesi taraftarı bir derneğin programına katılıyorsunuz” denilerek eleştirildiklerini söyleyen Erdem, "Bu kadar cahil, bu kadar eğitimsiz, bu kadar cinsiyetçi bir toplumda mücadele ediyoruz" diye konuştu. CHP’li Erkek de şunları söyledi: “LGBT konusunda şuna inanıyoruz. Demokrasinin birinci kanunu insan hakkıdır. Cumhuriyet tarihinde Türk-Kürt dememiş, Alevi -Sünni dememiş, zengin yoksul dememişizdir. Her bireyin dilediği cinsiyeti yaşama, tercih etme hakkı vardır. Herkes saygı göstermek zorundadır. Hukuken de güvence altına alınmalıdır.”

CHP’de kadının hakkı yok!

CHP’nin kadın hakları hassasiyetinin olmadığını iddia eden eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak, “Ben, 24. dönem milletvekili iken, CHP tüzüğünde her kademede yüzde 33 kadın kotası Kurultayca onaylandı. Ne var ki , bunu cinsiyet kotası altında parti meclisi için daha fazla oy almış kadın arkadaşlarımızı eleyip erkekler lehine kullanıldığı gibi milletvekilliği seçimlerinde listelerin en alt sıralarına konan kadın adaylarla yüzde 33’ü yerine getirdiklerimi iddia ediyorlar” dedi.