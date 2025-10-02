7 Ekim'in Yıldönümümde Özgürlüğe Yürüyoruz Mintingi

Filistin’de devam eden soykırım 7 Ekim 2025 tarihinde ikinci yılını dolduruyor. Aksa Tufanı ile başlayan süreçte yaşananlara dikkat çeken ve bunun bir zaferle sonuçlandıracağını bildiren Filistin’e Destek Platformu, 5 Ekim 2025 Pazar günü Ayasofya’dan Eminönü Meydanı’na “Özgürlüğe Yürüyoruz” sloganıyla bir yürüyüş düzenliyor.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ve abluka üzerine bir araya gelen Filistin’e Destek Platformu, dönem boyunca düzenlediği mitingler, yürüyüşler ve basın açıklamalarının ardından ikinci yılda da önemli bir organizasyona imza atıyor. Özgürlüğe Yürüyoruz sloganıyla gerçekleştirilecek olan program, Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtılarak katılım çağrısı yapıldı.

Bağımsız Filistin’in ayak sesleri

Filistin’e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, iki yıl boyunca yaşananları hatırlatarak, “Biz yaşananları bir acziyet değil bağımsız Filistin’in kuruluşunun ayak sesleri olarak görüyoruz. Filistinliler bir bedel ödediyse arkasından zafer de gelecektir” dedi. 2 yıllık sürecin tüm dünyayı ve insanlığı harekete geçiren bir kıyam ve özgürlük hareketinin de başlangıcı olduğunu belirten Güney, “Nasıl Tel Aviv ve yandaşları şer cephesini oluşturdularsa biz de platform olarak kardeşlerimizin yanında yer aldık. Dua ettik, toplumsal duyarlılık için eylemler yaptık. Bu kirli yönetimin mallarına boykotta bulunduk. Ancak bundan sonraki boykotumuz onların arkasındaki kirli rejimlerine karşı olacak. İnşallah bugünden itibaren toplumsal duyarlılığımızı daha da artıracağız” diye konuştu.

2 Ekim ambargonun kırıldığı gün

Gazze’deki ambargonun kırılması için havadan, karadan, denizden girişimlerde bulunulduğunu hatırlatan Güney, “Sumud Filomuz, Allah’a şükür Gazze açıklarına ulaştı. 2 Ekim 2025, Siyonist rejimin ambargosunun kırıldığı gün olarak tarihe geçti. Biz oraya gönlümüzü götürdük. Bu hareketin bir paydaşı olduğumuzu da deklare ediyoruz. İkinci ve üçüncü filolarla bu hareket devam edecektir” dedi. 7 Ekim 2023’te başlayan direnişe sahip çıkmak üzere 5 Ekim Pazar günü Ayasofya Meydanı’ndan başlayıp Eminönü Meydanına yürüyeceklerini kaydeden Güney, “Ayak seslerimiz Tel Aviv’den duyulsun istiyoruz. Kardeşlerimize vereceğimiz destek Kassam Tugaylarının yüreklerinde hissedilsin istiyoruz. Hem karadan hem de Sumud Filosunu andıracak şekilde teknelerle denizden alanda bulunacağız. Tüm İstanbul’daki kardeşlerimizi davet ediyoruz. Kardeşlerimiz, Türkiye’nin 81 ilinde yürüyüşlerle, basın açıklamalarıyla bugünü anacaklar. 5 Ekim Pazar günü herkes bulunduğu ilde bu duyarlılığın bir paydaşı olsun” çağrısında bulundu.

Duruşumuz Filistin’in özgürlüğüne dek sürecek

Filistin’e Destek Platformu Sözcüsü Salih İnce de platform tarafından hazırlanan basın bildirisini açıkladı. Basın bildirisinde özetle şu ifadelere yer verildi: 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı, askerî bir operasyon olmanın çok ötesine geçerek zulme ve adaletsizliğe karşı bir özgürlük tufanına dönüştü. Filistin’e Destek Platformu olarak, tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Kardeşlerimizin yanında yürüyüşümüz ve kararlı duruşumuz, Filistin özgür oluncaya kadar sürecek ve asla değişmeyecektir.

İsrail ablukaya alınmalı

Bugün hem Doğu’da hem Batı’da İsrail istenmeyen bir devlet, yöneticileri ise istenmeyen kişiler konumuna gelmiştir. İsrail’in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasî yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Bugün artık başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatif alma vakti gelmiş ve geçmektedir. Gazze’ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalı, İsrail tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır. İslam dünyası, etkisiz açıklamalar yapmak yerine aktif savunma ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermeli, stratejik güvenlik paktlarını ve işlevsel siyasî birliklerini vakit kaybetmeden hayata geçirmelidir. Unutulmamalıdır ki İsrail sadece Filistinliler için değil, tüm bölge için büyük bir tehdittir.

81 ilimizde direnişin yanında saf tutmaya çağırıyoruz

Biz hem Gazze’deki asil direnişle hem de soykırıma maruz kalan mazlum Filistin halkına uygulanan ablukayı delmeye çalışan filolarla tam dayanışma halinde olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz. Ayrıca, ateşkes görüşmelerini sürekli çıkmaza sokarak Gazze halkının maruz kaldığı zulmü uzatan ABD-İsrail ittifakının soykırım savaşıyla sahada kazanamadıkları başarıyı masada kazanma çabaları ile adaletsiz bir anlaşmayı Filistin halkına dayatmasını da reddediyoruz.

Bu duygularla Aksa Tufanı’nın yıldönümünde düzenleyeceğimiz destek yürüyüşüne tüm halkımızı davet ediyoruz. Ayrıca 81 ilimizde organize edilecek yürüyüş ve eylemlerde Filistin direnişinin yanında saf tutmaya çağırıyoruz.







