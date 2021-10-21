7 kritik anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkeleri ziyaretinin üçüncü durağında Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari’yle birlikte başkent Abuja’da ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Erdoğan, “İki gün önce Sokoto eyaletinde bir pazar yerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, aileleriyle tüm Nijerya halkına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞECEK

“5 yıl aradan sonra Nijerya’ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin, ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Buhari ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm cepheleriyle gözden geçirdik. Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz.”

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Erdoğan, Nijerya’nın Türkiye’nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yaptığını ifade ederek “D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, EKOVAS ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya’nın Afrika kıtasında barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar, takdire şayandır” dedi.

AFRİKA’DA 43 BÜYÜKELÇİLİK

Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacminin 2 milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, “Stratejik ortaklık temelinde şekillenen, Afrika ile ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz. Afrika’daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43’e ulaştı. 21-22 Ekim’de Üçüncü Türkiye Afrika İş Forumu’nu İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık’ta İstanbul’da Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağız. Nijerya ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız.” dedi.

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SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

“Savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan, imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin, Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim. Malumunuz Türkiye’de uzun yıllardır PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütüyle mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’nün Nijerya’da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya’da resmi törenle karşılandı

Buhari’den Türkiye’ye teşekkür

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nijerya ziyareti kapsamında başkent Abuja’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İki ülke arasında yeni anlaşmalar ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Buhari, “Enerji, savunma sanayisi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmaların en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da Abuja’da çok kıymetli işlere imza attığını vurgulayan Buhari, “Abuja’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından onarılan ortaokulun açılışını yaptı.” dedi. Buhari, TİKA’nın Nijerya’ya gerçekleştirdiği desteklerden dolayı Türkiye’ye şükranlarını sundu.

Cömertliği ve iş birliği için Erdoğan’a teşekkür eden Buhari, “Çatışma alanlarından kaçan 4 milyon kişiye ülkenizde ev sahipliği yaptığınız için teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil ediyorsunuz.” ifadesini kullandı.

Togo’da manşet Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Togo’nun başkenti Lome’ye düzenlediği resmi ziyaret, ülke basını tarafından yakından takip edildi. Togo’nun en bilinen haber sitelerinden “Republic Of Togo”, Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin haberinde Türkçe “Hoş geldin!” başlığını kullandı. Haberde, Türkiye’nin Afrika’daki büyükelçilik sayısını 43’e çıkardığına dikkat çekildi. İngilizce yayın yapan “Togo First” isimli internet sitesi de haberinde Erdoğan’a ziyaretinde, yatırımcılar ve iş adamları dahil 100 kişilik ekibin eşlik ettiğine yer verdi. “Togo Presse” internet sitesi de “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ile Lome arasındaki ticareti güçlendirme ve yatırımları kolaylaştırma sözü verdi” başlığını attı.

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Dussey’den Türkçe paylaşım

Öte yandan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Erdoğan’ın Lome’ye ulaşmasıyla da Türkçe olarak “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyete Togo’ya hoş geldiniz diyorum.” ifadesini kullandı. Ziyaret boyunca Türkçe tweet atmaya devam eden Dussey, Türkçe attığı son tweette “Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi Türkiye’den ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi ‘Daha adil bir dünya mümkün’. Daha adil bir dünya için daha güçlü bir Afrika için Türkiye ile birlikte çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.