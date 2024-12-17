76 ilde 'Narkokapan-3' operasyonu: 595 zehir taciri yakalandı

76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden 'Narkokapan-3' operasyonlarında; 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İzmir, Gaziantep, Ankara, Konya, Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, Samsun, Mersin, Muğla, Denizli, Balıkesir, Hatay, Van, Malatya, Rize, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Düzce, Çorum, Sivas, Aydın, Eskişehir, Giresun, Trabzon, Niğde, Kırklareli, Uşak, Elazığ, Sinop, Adıyaman, Amasya, Isparta, Karabük, Kars, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Batman, Mardin, Bartın, Kilis, Şırnak, Bingöl, Edirne, Kütahya, Nevşehir, Yalova, Zonguldak, Erzurum, Kastamonu, Tokat, Ağrı, Ordu, Bayburt, Bolu, Burdur, Iğdır, Muş, Siirt, Yozgat, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari ve Kırşehir’de "NARKOKAPAN-3” operasyonları düzenlendi.
825 kg eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı.
218 kg skunk,
105 kg metamfetamin,
82 kg kokain,
6 kg esrar,
1 milyon 20 bin 636 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 30 Şüpheli yakalandı.
53 kg eroin,
22,5 kg metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 7 Şüpheli yakalandı.
80 kg skunk,
21 kg esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 5 Şüpheli yakalandı.
72,5 kg skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 5 Şüpheli yakalandı.
39 kg skunk,
9 kg esrar,
34 bin 730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 7 Şüpheli yakalandı.
39 kg esrar,
473 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 14 Şüpheli yakalandı.
29 kg esrar,
14,5 kg metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 3 Şüpheli yakalandı.
28 kg skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı.