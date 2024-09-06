|
Gündem

9 Eylül'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Okulların açıldığı pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ayrıca, okul servis araçlarına da İSPARK ilk gün için ücretsiz hizmet sunacak.

12:31 - 6/09/2024 Cuma
Diğer
Arşiv
Arşiv

İBB'den yapılan açıklamada, kentte 9 Eylül'de 17 bin okul servisinin trafiğe çıkacağı kaydedildi.


İBB yetkili birimlerinin 3 gün boyunca nöbet tutacağı belirtilen açıklamada, kent içi kameralarından İstanbul trafiğinin izleneceği, tıkanan arterler ile ilgili durumun birimlere bildirilip anında müdahale edileceği belirtildi.


"İSPARK ilk gün ücretsiz hizmet verecek"


Okulların açılacağı pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı bilet entegrasyona dahil olan toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, okul servis araçlarına İSPARK'ın ilk gün ücretsiz hizmet vereceği anlatıldı.


İETT'nin, okulların açılmasından itibaren her gün 1716 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un da 435 ilave sefer planladığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek." ifadelerine yer verildi.


Şehir Hatlarının da kış tarifesine geçeceği bilgisine yer verilen açıklamada, 113 ekipten oluşan 259 zabıta personelinin okullarda trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi amacıyla görev alacağı belirtildi.



Putin'den TürkAkımı ve İstanbul Anlaşması vurgusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli rol oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk ve Zaporijya'daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları "tehlikeli terör eylemleri" şeklinde nitelendirerek, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz" dedi. Putin, Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus doğal gazı sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmaması halinde diğer seçenekleri değerlendireceklerini belirterek, “Sevkiyat diğer güzergahlardan, özellikle de TürkAkımı üzerinden gider” dedi. Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, “Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız” ifadesini kullandı. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi.


#İstanbul
#İSPARK
#İETT
27 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?