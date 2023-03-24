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ABB çalışanlarının Sinan Oğan'a imza verilmemesi için baskı yaptığını öne süren Ümit Özdağ Mansur Yavaş'a seslendi: Gereğini yapın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a imza verilmemesi için baskı yaptığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Yavaş'a seslenerek "Eğer böyle bir baskı sizin bilginiz dışında yapılıyorsa lütfen bunu engelleyin. Bu baskı sizin talimatınızla yapılıyorsa size teessüf ederim." dedi.

13:49 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ümit Özdağ-Mansur Yavaş

Ümit Özdağ-Mansur Yavaş

Seçmenler tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart itibarıyla başladı. YSK tarafından Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Doğu Perinçek, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in Cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Adayların, 27 Mart 2023 tarihine kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. İmza toplama süreci devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özdağ'dan Yavaş'a: Bu baskı sizin talimatınızla yapılıyorsa size teessüf ederim

Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a imza verilmemesi için baskı yaptığını öne sürdü. Özdağ, ABB Başkanı Yavaş'a seslenerek
"Sizden rica ediyorum. Eğer böyle bir baskı sizin bilginiz dışında yapılıyorsa lütfen bunu engelleyin. Sinan Oğan'a imza verilmemesi için baskı yapanlara gereken dersi verin. Bu baskı sizin talimatınızla yapılıyorsa size teessüf ederim."
dedi.

Yavaş'a adaylık çağrısı yapmıştı

Özdağ geçtiğimiz günlerde Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunmuş, ancak beklediği yanıtı alamamıştı. Özdağ daha sonra
"Ne yazık ki Mansur Yavaş esas bağlılığını Atatürk'e ve Türk milletine değil, Kılıçdaroğlu'na gösterdi. Dün yaptığımız daveti geri çekiyoruz. Mansur bey, size duyulan bu güvene ihanet ettiniz. Siz Türk gençliğinin umuduna sırtınızı döndünüz"
açıklamasında bulunmuştu.


#Ümit Özdağ
#Mansur Yavaş
#Sinan Oğan
16 dakika önce
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