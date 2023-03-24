ABB çalışanlarının Sinan Oğan'a imza verilmemesi için baskı yaptığını öne süren Ümit Özdağ Mansur Yavaş'a seslendi: Gereğini yapın

Ümit Özdağ-Mansur Yavaş
Seçmenler tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart itibarıyla başladı. YSK tarafından Muharrem İnce, Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Doğu Perinçek, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in Cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Adayların, 27 Mart 2023 tarihine kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. İmza toplama süreci devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.