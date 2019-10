ABD Büyükelçiliği FETÖ’cü yazarın ‘Bahçeli’nin siyasi sonu geldi’ dediği twiti beğendi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan beğeniyle skandala imza atıldı.

FETÖ'cünün paylaşımı beğenildi

Büyükelçilik hesabından yapılan beğeninin ekran görüntüsü

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın paylaşımı beğenildi. FETÖ'cü Ergun Babahan, paylaşımında "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

MHP'den sert yanıt

İsmet Büyükataman

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaşanan olayı Twitter hesabından, "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twetini beğendi" sözleriyle duyurdu.

"Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır"

Büyükataman, "12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta 'Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik' itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir" yorumunu yaptı.

2- 12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. 5 Ekim 2019

Özür dilediler ama hala takip ediyorlar

Tepkiler nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan Büyükelçilik, "Bugün erken saatlerde Twitter hesabımızdan alakasız bir gönderi beğenilmiştir. Hatadan dolayı üzgünüz ve karışıklıktan dolayı da özür dileriz" ifadeleriyle açıklama yayınladı.

Earlier today our Embassy Twitter account “liked” an unrelated post in error. We regret the mistake and apologize for any confusion. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 5 Ekim 2019