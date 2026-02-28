ABD İran'ı vuracak coşkusu

Söz konusu askeri yığınak, İran’la artan gerilim ve Washington’ın Tahran’ı nükleer programı konusunda bir anlaşmaya zorlamak amacıyla olası bir askeri saldırı ihtimali çerçevesinde değerlendiriliyor. Bazı İsrail medya organları, bu hareketliliği "tüm zamanların en büyük konuşlandırması" şeklinde niteledi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Ortadoğu’daki kapsamlı ABD askeri yığınağının parçası olarak dört KC-46A Pegasus yakıt ikmal uçağının başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na ulaştığı bildirildi. Haberde, KC-46A Pegasus uçaklarına ek olarak havalimanında halihazırda dört KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının bulunduğu, böylece toplam yakıt ikmal uçağı sayısının 8'e çıktığı aktarıldı. KAN'ın başka bir haberinde son 24 saat içerisinde "saldırının habercisi" olarak değerlendirilen bir dizi işaret ve eylemin meydana geldiğine işaret edilerek saldırının yakın olduğu vurgulandı.

Times of Israel gazetesi ise 6 ek ABD yakıt ikmal uçağının daha Ben Gurion Havalimanı’na inmesinin planlandığını yazdı. 5 KC-46 yakıt ikmal uçağının New Hampshire’daki Portsmouth Uluslararası Havalimanı’ndan, altıncı uçağın ise Kuzey Carolina’daki Seymour Johnson Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkacağı ve tamamının Ben Gurion Havalimanı’na ineceği bilgisi verildi. Ayrıca bu hafta aynı havalimanında birkaç ABD yakıt ikmal ve kargo uçağının daha görüldüğü, bunun yanı sıra 11 F-22 savaş uçağının lojistik destek uçakları ve mürettebatıyla İsrail’in güneyindeki Ovda Hava Üssü’ne ulaştığı ifade edildi. Son haftalarda F-35, F-22, F-15 ve F-16’lar dahil olmak üzere düzinelerce ABD savaş uçağının, çok sayıda yakıt ikmal uçağı ve yüzlerce askeri kargo uçağıyla birlikte Ortadoğu’ya sevk edildiğinin gözlemlendiği kaydedildi. KAN’ın 24 Şubat’taki haberinde, F-22 modelinin “hava üstünlüğü sağlama ve hava savunma sistemlerini delme ve devre dışı bırakma yeteneklerine sahip” olduğu belirtilerek 12 Amerikan F-22 savaş uçağının “bölgesel hazırlıkların parçası olarak” İsrail’in güneyindeki bir hava üssüne indiği aktarıldı. Kanal 12 de, ABD’ye ait askeri yakıt ikmal uçaklarının Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nda görüldüğünü aktardı. İsrail Hayom gazetesi 23 Şubat’taki haberinde, KC-46 modelinin operasyonel etkilerine ilişkin ayrıntılara yer vererek bu uçakların varlığının uzun menzilli operasyon kapasitesi açısından önemli bir lojistik boyuta işaret ettiğini belirtti. İsrail haber sitesi Walla da Ben Gurion Havalimanı’nda Amerikan yakıt ikmal uçaklarının görülmesinin “menzil artırma" niteliği taşıdığını vurguladı. Kanal 12’nin 23 Şubat tarihli haberinde, refakatçi deniz unsurları, hava ve keşif kapasitesi ile yakıt ikmal imkanları dahil olmak üzere “Amerikan kuvvetlerinin konuşlandırılması” kapsamında uçak gemileri etrafında taarruz gruplarının faaliyet gösterdiği belirtildi. Gerald R. Ford uçak gemisi dün İsrail kıyılarına demir attı. ABD Donanması USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) de, gerçek mühimmat kullanarak Umman Denizi'nde askeri tatbikat gerçekleştirdi.