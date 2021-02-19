Gündem ABD karnından konuştu
ANKARA

​ABD karnından konuştu

ABD karnından konuştu

“NATO 2030: Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik” başlıklı raporun ele alındığı panele video mesaj gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin Gara’yla ilgili “PKK’nın yaptığı doğruysa kınıyoruz” açıklamasını eleştirdi: Karnından konuşmanız incitici ve yaralayıcı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünde NATO Uzmanlar Grubu’nun “NATO 2030: Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik” başlıklı raporunun ele alındığı panele video mesaj gönderdi. Türkiye’nin güvenlik ve savunma planlamalarının merkezinde yer alan NATO’ya olan taahhütlerini bugüne kadar hep yerine getirdiğini belirten Altun, “Bu çerçevede ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında müttefiklerimizden güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Sözde müttefik ABD: Bir yanda zoraki kınama bir yanda PKK'ya yardım
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Sözde müttefik ABD: Bir yanda zoraki kınama bir yanda PKK'ya yardım

GÜVENİMİZE GÖLGE DÜŞÜYOR

  • Altun, “Müttefiklerimizden akıl ve izandan yoksun açıklamalar dinlemek ve müttefik bildiklerimizin ortak düşman olan terör örgütlerinin yanında yer aldığını görmek bizleri üzüyor, NATO’ya olan güvenimize gölge düşürüyor. Masum sivilleri canice katleden eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemize amasız, fakatsız destek verilmesini istemek, en doğal müttefiklik hakkımızdır” diye konuştu.

Bu kan ABD'nin eline bulaşmıştır
GÜNDEM
Bu kan ABD'nin eline bulaşmıştır

MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAZ

ABD’yi de teröre verdiği destek nedeniyle eleştiren Altun, şunları söyledi: “Türkiye’de yaşanan her türlü gelişmeye dair bir kanaati olan Amerikalı meslektaşlarımızın, ABD’nin terör örgütü listesinde bulunan PKK’nın Gara’da vatandaşlarımızı şehit etmesiyle ilgili ‘karnından konuşması’ incitici ve yaralayıcı bir davranıştır. Türkiye’nin terörle mücadelesinde yalnız bırakılması ne insanlığa ne de müttefikliğe sığar.”

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