ABD, PKK için devrede

Ankara’nın Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulmasının hızlandırılması gerekliliğini dile getirmesi ve askeri harekat sinyali vermesi ABD’yi telaşlandırdı. Konuyu görüşmek üzere ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Türkiye’ye geldi.

Jeffrey, Ankara’da iki gün süresince baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Bu doğrultuda temaslar dün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı’nda Jeffrey ve Türkiye’den de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında heyetlerarası görüşmeler ile başlatıldı. Jeffrey ve beraberindeki heyetin, Dışişleri Bakanlığı’ndaki temasları yaklaşık üç saat sürdü. Toplantıda, Suriye’ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı.

Hulusi Akar ve James Jeffrey

JEFFREY İKİ GÜN ANKARA’DA

Jeffrey’in 22-23 Temmuz’da yapacağı görüşmelere ilişkin ABD’den “Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DEAŞ’ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak” açıklaması yapıldı. Türkiye ise toplantıları Fırat’ın doğusuna güvenli bölgenin hızla tesis edilmesi ve terörist örgütün Suriye’nin kuzeyinden çıkarılması gündemiyle gerçekleştiriyor.

AKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile biraraya geldi. Hulusi Akar’ın, S-400 teslimatlarının başladığı gün ABD’li muhatabı Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Suriye konusunu görüşmek üzere “Acilen” bir heyetin Ankara’ya gelmesi konusunda iki bakanın mutabık kaldığı açıklanmıştı. Akar, bu görüşmede muhatabına, “Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün TSK olduğunu” vurgulamıştı. Akar, bu telefon görüşmesinin ardından geçtiğimiz hafta, beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Suriye sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu. Suriye sınırında son dönemdeki hareketlilik de Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığı olarak yorumlanmıştı.

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Jeffrey başkanlığındaki heyetle görüşmelerde Akar, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğunu ifade etti. Fırat’ın doğusunda ‘güvenli bölge’ tesisi ile DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen görüşme ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

RAHATSIZLIK İLETİLDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda Bakan Akar tarafından; Fırat’ın doğusunda Türkiye ve ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte ‘güvenli bölge’ tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca, bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir”

GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Açıklamada ayrıca, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından “güvenli bölge” tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından (bugün) itibaren Milli Savunma Bakanlığında devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı bilgisine yer verildi.

HASEKE’DE SKANDAL TOPLANTI

Jeffrey’nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie, Suriye’de YPG/PKK’nın elebaşlarından Şahin Cilo ile görüştü.

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SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter’dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon’un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck’un, Suriye’de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu. Paylaşılan fotoğraflarda, ABD’li yetkililerin SDG’nin sözde komutanı Cilo ile bir araya geldiği görüldü.