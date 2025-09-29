ABD vermezse yerli motor hızlanacak

ABD temaslarında başta CAATSA yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere F-35 ve F-16 konularını hem liderler hem de bakanlar düzeyinde detaylı şekilde görüşen Türkiye, buradan istediği sonucu alamazsa alternatiflere yöneleceğinin sinyalini verdi. Geçtiğimiz gün ABD’de basına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CAATSA’nın Türkiye için büyük bir sorun olduğunu belirterek, F-35’lerin yanı sıra KAAN için üretilecek olan yerli motorların seri üretime geçişine kadar ABD’den alınması planlanan motorların da beklendiğini söyledi.





UKRAYNA HIZLI ÇÖZÜM GETİREBİLİR

Uzmanlar, Türkiye’nin ABD temaslarında harcadığı yoğun mesainin merkezinde savunma sanayii ve uçak motoru tedariki olduğuna dikkat çekti. Fidan’ın açıklamaları, KAAN’ın Blok-10 konfigürasyonunda ABD’den F110-GE-129 turbofan motoru temin etme ihtimalinin henüz tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Uzmanlar, 2028-2032 döneminde KAAN’ın hizmete alınabilmesi için Türkiye’nin TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motor projelerini hızlandırarak Kızılelma ve ANKA-3 platformlarının teslimatlarını öne çekebileceğini ifade ediyor. Bu sayede nicelik ve maliyet etkinliği açısından yeni bir denge oluşturulabileceği belirtiliyor. Ayrıca Ukrayna’dan motor tedarikinde sorun yaşanmaması halinde bu kanaldan da hızlı çözümler sağlanabileceği dile getiriliyor.





EN AZ 10 YIL SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta Teknofest’te tanıtılan TF-6000’in deniz seviyesi testlerini tamamladıklarını, Erzurum’da 10 bin feet testlerinin planlandığını belirten TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TF-10000’in ise Kızılelma gibi insansız savaş jetlerine güç vereceğini açıkladı. Akşit, TF-10000’in birkaç yıl içinde hazır olacağını, normalde 10 yıl olan sürecin hızlandırıldığını vurguladı.

Öte yandan TEI, 35 bin libre itki sınıfında geliştirdiği TF-35000 ile de KAAN 5. nesil savaş uçağına özgün 5. nesil bir motor kazandırmayı hedefliyor. Uzmanlara göre, TF-6000 ve TF-10000 kısa vadede insansız sistemler için kritik rol oynarken, TF-35000 Türkiye’nin 2030 sonrası milli muharip uçağında bağımsız motor gücüne ulaşmasının anahtarı olacak.





KAAN PLANA UYGUN İLERLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti. Görgün, özetle şunları kaydetti: KAAN seri üretimi yabancı değil yerli motor üzerinden planlandı. KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Savunma sanayiinde süreç daima bu şekilde işler. Önce mevcut motorlarla başlanır, ardından milli motor projeleri devreye alınır. Bu kapsamda KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır. Farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz.



