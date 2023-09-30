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ABD'deki provokasyona bir tepki de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların katılımcılara yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Erbaş, ''Diplomat ve bürokratlarımıza yönelik radikal Ermeni gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiili saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu azılı gruplara karşı dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya, toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
21:35 . 30/09/2023 Cumartesi
AA
Erbaş, Azerbaycan'a desteğin süreceğini belirtti.

Erbaş, Azerbaycan'a desteğin süreceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Los Angeles'ta Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu konferansta, aralarında Los Angeles Din Hizmetleri Ataşemiz Prof. Dr. İsmail Demirezen'in de bulunduğu diplomat ve bürokratlarımıza yönelik radikal Ermeni gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiili saldırıyı şiddetle kınıyorum'' ifadelerini kullanıldı.


'Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ''Geçmişin karanlığından çıkamayan ve bugün de ürettikleri nefret diliyle aynı karanlığı sürdürmeye çalışan bu azılı gruplara karşı dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya, toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak Azerbaycan'a desteğin süreceğini belirtti.


#Diyanet İşleri Başkanlığı
#ABD
#saldırı
#provokasyon
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