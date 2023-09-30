ABD'deki provokasyona bir tepki de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Los Angeles'ta Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu konferansta, aralarında Los Angeles Din Hizmetleri Ataşemiz Prof. Dr. İsmail Demirezen'in de bulunduğu diplomat ve bürokratlarımıza yönelik radikal Ermeni gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiili saldırıyı şiddetle kınıyorum'' ifadelerini kullanıldı.