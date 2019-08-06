Gündem ABDlilerle güvenli bölge maratonu
ANKARA

ABD’lilerle güvenli bölge maratonu

Güvenli bölge konusunda ABD ile temaslar yoğunlaştı. Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan “Güvenli Bölge”ye yönelik ABD askeri yetkililerle dün görüşüldü. Görüşmeler bugün de sürecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Güvenli bölge konusunda ABD ile temaslar yoğunlaştı. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in iki hafta öncesi gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde gerçekleştirilen çalışmalarda sonuca ulaşamayan askeri heyetler, dün Ankara’da yeniden bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan, heyetlerarası görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugün de devam edeceği bildirildi. Jeffrey’in görüşmesi ardından Türkiye, güvenli bölge derinliğine ilişkin beklentisini 32 kilometre olarak açıklamış, Amerikan kaynaklı yapılan açıklamalarda da güvenli bölge için 5 ila 14 kilometrekik bir derinlik önerdikleri bildirilmişti.

TÜRKİYE KARARLI

Türkiye, güvenli bölgenin derinliği konusundaki taleplerine Washington’un yanıtının bu görüşmelerde verilmesini bekliyordu. Jeffrey’in son ziyaretinde sunduğu ABD’nin teklifini “oyalama taktiği” olarak niteleyen ve sürecin hızlandırılmasını isteyen Türkiye, güvenli bölgeyi tek başına yapmaya hazır olduğunu da geçtiğimiz hafta net olarak ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün, İstanbul-İzmir otobanı açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kararlılığını vurgulamıştı.

TÜRK ORDUSU TEK GÜÇ

Bugün de devam edecek olan görüşmeler kapsamında Türkiye’nin taleplerinin karşılanmasına yönelik gerekli koordineler gerçekleştirilecek. Fırat’ın doğusuna ortak güvenli bölge tesisi ya da Türkiye’nin tek başına harekatı başlatma kararı alması, görüşmelerin seyrine göre ortaya çıkacak. Askeri heyetlerin görüşmelerinde güvenli bölgenin derinliği olduğu kadar gözlem noktaları, koordineli devriye faaliyetlerinin olup olmayacağı gibi tüm detaylar değerlendiriliyor. Türk askeri temsilcileri, Amerikan muhataplarıyla görüşmelerinde, Fırat’ın doğusunda kontrolü sağlayabilecek bölgedeki tek gücün TSK olduğunu vurguluyorlar.

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  • Askeri işbirliğini görüştüler
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk bakanı, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde karşıladı. İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

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