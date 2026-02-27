Abdullah Acar’ın miras davasında yeni gelişme: Mahkeme vasiliği kaldırdı

Hukuki süreç, Abdullah Acar’ın çocuklarının Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayetle başlamıştı. Çocukları, babalarının kendisinden 32 yaş küçük olan asistanı Derya Gümüş ile evlenmesine karşı çıkarak; "Derya Gümüş babamızı zorla kaçırarak mirastan pay almak adına evlenmiştir. Babamız Alzheimer hastasıdır " iddiasında bulunmuştu.

Abdullah Acar ise ifadesinde bu iddiaları reddederek, "Alzheimer hastası değilim. Birbirimizi sevdik, bir yıl kadar önce resmi nikah kıyarak evlendik. Çocuklarımın dertleri, mirasımla ilgilidir" şeklinde savunma yapmıştı.

Şirket yöneticilerinden ‘Usulsüz İşlem’ dilekçesi

Sürecin devamında sağlık sorunları gerekçesiyle mahkeme tarafından kısıtlanan Abdullah Acar’a, oğlu Hüseyin Cemal Acar vasi olarak atanmıştı. Ancak yargı sürecinin son aşamasında, Acar’a ait şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri mahkemeye başvurarak çarpıcı iddiaları gün yüzüne çıkardı. Sunulan dilekçelerde, vasi Hüseyin Cemal Acar ve kızı Mine Acar’ın babalarına ait mal varlığı üzerinde kötü yönetim sergileyerek ciddi zararlara yol açtıkları öne sürüldü. Şirket yöneticileri, vasilik görevini kötüye kullanarak gerçekleştirilen usulsüz işlemler nedeniyle mal varlığında büyük bir azalma yaşandığını ve bu durumun iş insanının ekonomik geleceğini tehlikeye attığını mahkeme kayıtlarına geçirdi.

Mahkemenin 'vasilik iptali' gerekçesi

Dosyayı titizlikle inceleyen mahkeme, Hüseyin Cemal Acar’ın vasilik görevini çarpıcı gerekçelerle sonlandırdı. Kararda, Abdullah Acar’ın yaşadığı konutun güvenlik ve asansör bakımı gibi temel rutin hizmetlerinin aksatıldığı, hizmet veren firmaların bu ihmaller nedeniyle bizzat mahkemeye şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi.

Ekonomik boyutta ise Abdullah Acar’ın %88 hissesine sahip olduğu Acar Faktoring AŞ yöneticilerinin beyanları belirleyici oldu. Şirket yönetimi; vasinin sorumluluklarını yerine getirmediğini, mal varlığında ciddi bir azalmaya sebebiyet verdiğini ve yapılan tüm uyarılara rağmen hiçbir önlem almadığını mahkemeye bildirdi. Mahkeme, mevcut durumun devam etmesi halinde iş insanının telafisi güç ve ciddi bir ekonomik zarara uğrayacağı kanaatine vararak tedbir kararı aldı.

Bağımsız heyet dönemi başladı

Mahkeme, ticari sürecin akamete uğramaması ve Abdullah Acar’ın daha fazla maddi kayıp yaşamaması adına bağımsız geçici vasi heyeti kurulmasına hükmetti. Bu karar doğrultusunda, hukuki süreci yönetmek üzere bir avukat ve mali işlerin takibi ile iddiaların derinlemesine incelenmesi amacıyla bir mali müşavir vasi olarak görevlendirildi. Hukukçu ve mali müşavirden oluşan uzman heyetin gerçekleştireceği inceleme ve tahkikatların ardından, ortaya çıkacak bulgular ışığında durum mahkeme tarafından yeniden değerlendirileceği aktarıldı.



